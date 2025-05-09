¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Festival Cordillera 2025: programación por días, artistas, horarios y escenarios

Páramo Presenta reveló la agenda completa del Festival Cordillera, que se realizará los próximos 13 y 14 de septiembre en Bogotá.

Por Redacción Vea
22 de agosto de 2025
Páramo Presenta reveló la agenda completa del Festival Cordillera, que se realizará los próximos 13 y 14 de septiembre en Bogotá.
Fotografía por: Páramo Presenta

El Festival Cordillera representa uno de los eventos más importantes en materia de música en América Latina. El evento, que se realizará los próximos 13 y 14 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, tendrá a destacadas figuras de la industria como Fito Páez, Carlos Vives, Ruben Blades, Miguel Bosé y Los Auténticos Decadentes, por mencionar algunos.

Desde ya se anuncia una fiesta que combinará lo mejor de la salsa, el rock en español, el pop y lo alternativo de la región.

Este viernes 22 de agosto, Páramo Presenta responsable del icónico festival reveló la programación con horas, escenarios y artistas que se presentarán en el mencionado fin de semana.

Vínculos relacionados

Piqué confronta a sobrina de Emilio Estefan en plena calle. Defendió a Clara Chía
Aseguran que ex de Ángela Aguilar le dedicó su reciente canción: “él tiene la culpa”
Murió Xava Drago, 10 días después de despedirse. El cantante de Coda tenía 56 años
Juanes contó como superó adicción al alcohol: “Caí ahí por la fama”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Así serán las presentaciones del Festival Cordillera 2025

Para el primer día del Festival Cordillera, se confirmó que será Lucio Feuillet a las 2:30 p.m. quien arrancará la fiesta. A las 4 p.m. los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, estarán en escena.

A las 6 p.m. será el español, nacido en Panamá y radicado en México, Miguel Bosé quien actuará.

A las 8:15 p.m. será Ruben Blades, en compañía de la orquesta de Roberto Delgado quien deleite a los asistentes. La noche la cerrará Carlos Vives con un show que iniciará a las 10:45 de la noche.

Mientras tanto, ese mismo día, en el Escenario Aval Aconcagua, se presentarán los Orishas y Paulo Londra.

En la tarima Old Parr Cotopaxi, la noche terminará con La Mosca a la medianoche, precedidos por Catupecu Machu.

Así serán los horarios del segundo día del Festival Cordillera

El domingo estará Zoé a las 8 p.m. e Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6 p.m. Fito Páez subirá a escena a las 10:15 p.m.

Ese mismo día, en el Escenario Old Parr Cotopaxi estarán Duncan Dhu, 2Minutos y Frente Cumbiero.

En la tarima Aval Aconcagua tocarán Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris El Escenario Cocuy, tendrá a Estelares a las 10:45 p. m.

Como novedad para esta versión, se habilitaron entradas por día. A continuación los precios de las mismas.

General: $529.000; VIP: $1.089.000

Los combos para asistir los dos días cuestan en genera $949.000 y en VIP: $2.009.000

Estas entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster.co, mediante venta general con todos los medios de pago.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Festival Cordillera

Cordillera 2025

Festival Cordillera precios

programación Festival Cordillera 2025

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar