Festival Cordillera 2025: programación por días, artistas, horarios y escenarios

El Festival Cordillera representa uno de los eventos más importantes en materia de música en América Latina. El evento, que se realizará los próximos 13 y 14 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, tendrá a destacadas figuras de la industria como Fito Páez, Carlos Vives, Ruben Blades, Miguel Bosé y Los Auténticos Decadentes, por mencionar algunos.

Desde ya se anuncia una fiesta que combinará lo mejor de la salsa, el rock en español, el pop y lo alternativo de la región.

Este viernes 22 de agosto, Páramo Presenta responsable del icónico festival reveló la programación con horas, escenarios y artistas que se presentarán en el mencionado fin de semana.

Así serán las presentaciones del Festival Cordillera 2025

Para el primer día del Festival Cordillera, se confirmó que será Lucio Feuillet a las 2:30 p.m. quien arrancará la fiesta. A las 4 p.m. los Gipsy Kings junto a Pop And Reye, estarán en escena.

A las 6 p.m. será el español, nacido en Panamá y radicado en México, Miguel Bosé quien actuará.

A las 8:15 p.m. será Ruben Blades, en compañía de la orquesta de Roberto Delgado quien deleite a los asistentes. La noche la cerrará Carlos Vives con un show que iniciará a las 10:45 de la noche.

Mientras tanto, ese mismo día, en el Escenario Aval Aconcagua, se presentarán los Orishas y Paulo Londra.

En la tarima Old Parr Cotopaxi, la noche terminará con La Mosca a la medianoche, precedidos por Catupecu Machu.

Así serán los horarios del segundo día del Festival Cordillera

El domingo estará Zoé a las 8 p.m. e Illya Kuryaki & The Valderramas a las 6 p.m. Fito Páez subirá a escena a las 10:15 p.m.

Ese mismo día, en el Escenario Old Parr Cotopaxi estarán Duncan Dhu, 2Minutos y Frente Cumbiero.

En la tarima Aval Aconcagua tocarán Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris El Escenario Cocuy, tendrá a Estelares a las 10:45 p. m.

Como novedad para esta versión, se habilitaron entradas por día. A continuación los precios de las mismas.

General: $529.000; VIP: $1.089.000

Los combos para asistir los dos días cuestan en genera $949.000 y en VIP: $2.009.000

Estas entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster.co, mediante venta general con todos los medios de pago.

