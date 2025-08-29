Karol G cantará en el Vaticano con Andrea Bocelli: cuándo y dónde ver el concierto

‘La Bichota’ será una de las invitadas especiales en el primer concierto en la historia del Vaticano “Grace from the World”.

Carolina Giraldo Navarro, conocida en el mundo artístico como Karol G, se ha consolidado como una de las cantantes más influyentes del género urbano a nivel mundial.

Desde sus comienzos en el reguetón hasta su evolución en géneros como el pop, el trap y la música regional mexicana, ‘La Bichota’ ha forjado su carrera con éxitos como Tusa, Provenza, Bichota, TQG, Papasito, entre otros que la han hecho merecedora de importantes reconocimientos incluyendo Latin Grammy, Billboard Music Awards y Premios Lo Nuestro.

¿Cuándo es la presentación de Karol G en el Vaticano?

En las últimas horas, fue confirmada la participación de la antioqueña en el concierto “Grace from the World” que se llevará a cabo en la Santa Sede. La ceremonia musical y espiritual es organizada por Pharrell Williams y Andrea Bocelli, con el respaldo del Papa León XIV.

‘La Bichota’ será una de las invitadas especiales en el evento musical y espiritual "Grace from the World". Fotografía por: Instagram

La presentación será este 13 de septiembre en la icónica Plaza de San Pedro del Vaticano donde además se celebrará el cierre de la tercera Reunión Mundial sobre Fraternidad Humana que busca promover la hermandad y la paz mundial.

El intérprete de Vivo por ella reveló detalles del concierto a través de sus redes sociales: “El 13 de septiembre, desde la Plaza de San Pedro, tendré el honor de codirigir con@pharrellWilliams, «Gracia para el Mundo»: el concierto de clausura del III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, en el marco de las celebraciones del Jubileo Vaticano. Un evento cultural y espiritual emblemático: dos intensos días de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”.

El cantante también reveló el nombre de los otros artistas que harán parte de esta celebración. John Legend, Teddy Swims, Voices Of Fire, Clipse, Jelly Roll, Angelique Kidjo y Karol G, quienes estarán acompañados de un coro internacional de 250 voces. Habrá también un espectáculo de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina.

¿Dónde se puede ver el concierto de Karol G en el Vaticano?

El evento será gratuito y abierto al público en Roma. Sin embargo, para quienes no puedan asistir, será transmitido en vivo a nivel mundial por las plataformas Disney Plus, Hulu y ABC News Live.

“Sería un sueño verlos cantar en vivo, juntos”, “queremos ver ‘Vivo por ella’ en vivo con Karol G”, “qué maravilla”, “qué increíble ver a dos personas apasionados por la música juntos. Un gran maestro y una increíble artista”, “el propósito del evento es los más importante. La paz, lo que más le hace falta a este mundo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.