Flor de rap, un nuevo capítulo

Flor de Rap cumplió el sueño de colaborar junto a Nanpa Básico. De una forma poco común en el medio artístico, la artista chilena le escribió por Instagram al rapero colombiano, casi como una fan a su ídolo. Era la primera vez que lo hacía, y si algo salía mal no había de qué preocuparse. Dentro de ella se sentiría feliz de haberlo intentado. Pero, para sorpresa suya, aun cuando era lo que quería, el artista le respondió, y no solo eso, lo hizo afirmativamente.

Esta vez su idea no era una canción triste y menos con una letra dura como Fuck you, Báilalo mujer u otras que la han caracterizado. Esta vez quería darles rienda suelta a sonidos frescos, bailables y llenos de energía. Flor de Rap explora en un ritmo distinto a lo que nos tiene acostumbrados, para demostrar su versatilidad y talento. Sin embargo, la esencia sigue intacta. La letra de la canción, compuesta en conjunto con Nanpa, está inspirada en lo que significa el gueto, la calle y el sentimiento popular.

Flor de Rap & Nanpa Básico - La cumbia del Ghetto (Video Oficial)

Esta artista se ha caracterizado por su contundente forma de rapear. Las letras de sus canciones siempre han sido una catarsis. De ahí se desprende Mariposa, el último álbum de la artista, con el que se acerca más al pop.

Sus colaboraciones siempre apuntan a dejar el talento como mujer, algo que para ella ha sido muy difícil, pues ha tenido que sobrellevar el hecho de ser mujer en un género dominado por hombres. Para ella ha sido complicado, desde muy pequeña ha temido por el rechazo y soportar las faltas de oportunidades brindadas, ya que consideraban que por ser mujer tendría menos talento. Ese es el mensaje que ha llevado la artista a través de su carrera, que comenzó desde que tenía 12 años.

¿Cómo se concretó la colaboración con Nanpa Básico?

Nanpa es un ser muy talentoso. Es un honor para mí poder compartir música con él. Gracias a eso tuve la oportunidad de viajar a Colombia a hacer un videoclip increíble, donde se notó la hermandad. Le escribí por Instagram a pedirle si podía hacer una canción con él y me dijo que sí... Soy muy poco de hacer canciones con personas que estén lejanas, pero esta oportunidad era bonita. Empezamos a trabajar con unos productores chilenos. Ellos hicieron el beat y nosotros comenzamos a componer la canción. Quería hacer algo que la gente no esperara que hiciéramos, porque obviamente lo primero que se le viene al público es que al juntarnos haríamos algo de rap. Ahí fue cuando nació la idea de hacer una cumbia.

¿Por qué el nombre “La cumbia del ghetto”?

El nombre se le ocurrió a Nanpa. Estábamos escuchando el sonido y él mandó una referencia murmurando. De ahí empezó a fluir. Nosotros desde acá, con los productores, nos gustó mucho. Esta canción hace un poco de alusión a la fiesta de los barrios de la calle con un mensaje que trata de enviar felicidad, aun ante las adversidades.

¿Cómo fue el trabajo a distancia?

Hoy día es mucho más fácil trabajar a distancia con las redes sociales. Nos mandábamos audios con ideas y de esa forma lo pudimos sobrellevar. No fue ningún problema la distancia.

Es una artista rap, ¿cómo fue la producción de los sonidos con aires reguetoneros?

Esta es una cumbia reguetón. Es una fusión de varios sonidos, y más ahora que se está volviendo tendencia mezclar varios ritmos en una sola canción. Eso fue lo que quisimos hacer nosotros en conjunto con los productores.

¿Cómo trabajó “La cumbia del ghetto” en medio de su trabajo con el álbum “Mariposa”?

Acabo de lanzar mi álbum Mariposa. Fue un proceso diferente y alejado. Estuvimos 15 días encerrados en un bosque maravilloso para sacar 18 composiciones, de las cuales solamente quedaron 10. Le ha ido muy bien, a pesar de que no ha tenido tanta difusión. Para mí ha sido como un tatuaje que tiene mucho sentido. Este álbum, a diferencia de La cumbia del ghetto”, habla de la Flor de Rap, de Ángela Lucero, de la niña, de la mamá. Expreso todos mis sentimientos por los que he pasado últimamente. Es un cambio en mi vida personal. Me atreví a sacar nuevos ritmos, composiciones, sin importar lo que fueran a pensar de mí.