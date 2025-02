Foreigner anuncia concierto en el Movistar Arena, conozca el precio de las boletas

Foreigner. Foto: Foreigner

Breakfast Live anunció el concierto de de Foreigner, una de las bandas de rock más icónicas de todos los tiempos, en el Movistar Arena, el próximo 5 de mayo. Con una trayectoria que abarca casi cinco décadas, Foreigner ha dejado una marca imborrable en la historia de la música con himnos inolvidables como I Want to Know What Love Is, Juke Box Hero, Cold as Ice y Feels Like the First Time.

Desde su formación en 1976 por Mick Jones y Lou Gramm, Foreigner ha definido el sonido del rock con su inconfundible fusión de hard rock y melodías memorables. A lo largo de los años, la banda ha experimentado cambios en su alineación, con Mick Jones como el único integrante original, pero ha mantenido intacta su esencia, conquistando a nuevas generaciones con cada presentación en vivo.

Para este concierto en Bogotá, los fanáticos podrán disfrutar de la presencia de los miembros originales Mick Jones y Lou Gramm, quienes se reunirán en el escenario para interpretar los grandes clásicos de la banda, haciendo de esta una velada histórica e imperdible. El concierto en Bogotá será una oportunidad única para los fanáticos del rock clásico de disfrutar de un espectáculo lleno de energía, nostalgia y grandes éxitos. La banda, conocida por su potente puesta en escena, promete una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

Precio de la boletería

Información General:

El aforo total incluye reservas técnicas y de patrocinadores que podría salir a la venta.

El precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento, en función de la oferta y demanda.

Las compras realizadas por Página web, Contact Center y Puntos de venta tienen un costo adicional por transacción por concepto de método de entrega. El valor será informado de manera previa a la realización del pago.

Medios de pago: Disponible con todos los medios de pago y todos los canales de venta autorizados de Tuboleta. Boletería a la venta: según aforo* disponible hasta agotar existencias. Máximo 6 boletas por transacción.

Venta con medios de pago de Bancos Internacionales: Disponible a partir de la venta a Público en general. Condiciones boletería con método de pago internacional: Entrega de boletería únicamente en la taquilla al titular de la compra.

Etapas de Venta: