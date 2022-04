Giblack tiene a “El avioncito” volando alto

Giblack comenzó "El avioncito" por el final. Lo primero que creó de la canción fue el "espeluque", que quiere decir la parte rápida. / Archivo Particular

El avioncito tiene la melodía similar a una canción africana. A los oídos de Giblack llegó el tema Wapo, del cantante tanzano Harmonize. Guardó la melodía y supo que más adelante haría algo con ella. Hay quienes dicen que simplemente tradujo esa canción a la suya, pero él se defiende.

“No es un secreto que la champeta tiene una influencia directamente africana. Esa canción me gustó y se la había mostrado a otros colegas, pero no la usaron. Nosotros hicimos todo desde cero, no es que la haya traducido. La letra, la pista, el “espeluque”, el challenge, todo, fue creado desde cero”.

Tampoco es secreto la tradición de música africana en la historia de la champeta. Desde los años 60 esta música se ha incorporado en la cultura popular de Cartagena y Barranquilla. Algunos artistas replican las canciones tal cual como vienen de África y otros adoptan sus melodías y las transforman completamente.

Lo más evidente es que la canción de Harmonize no tiene el éxito de El avioncito”. En cinco meses el video en Youtube supera los 60 millones de reproducciones. Unas 400 mil diarias. Una cifra nada despreciable que la ubica como una de las champetas con más reproducciones en esta plataforma. En TikTok registra tres millones de réplicas, que la posicionan como el video número uno. Un tema que se produjo tan rápido como ha llegado a su éxito.

El “espeluque”

Giblack comenzó por el final. Lo primero que creó de la canción fue el “espeluque”, que no es más que la parte rápida. Un equivalente al pregón en la salsa. Él quería algo que fuese pegajoso y sabía que la plataforma ideal para eso era TikTok. Buscó a sus dos bailarines, les mostró los 15 segundos que había compuesto y les dijo que crearan unos pasos para la plataforma.

“Ya habían hecho ‘arriba las manos’, que es la canción El liso, y se pegó antes de TikTok. Dije que iba a comenzar por ahí y me salió ‘con las manos a los laos’ y qué tiene las manos a los laos, pues ‘El avión’. No podía poner ese nombre, porque ya Koffe el Kaffetero tenía una canción con ese nombre. Entonces le puse El avioncito”.

Diez días antes de hacer el lanzamiento oficial por Youtube subió 15 segundos con el baile por TikTok. Los creadores de contenido en Cartagena comenzaron a replicar el baile de la canción. Un mototaxista de la ciudad se hizo popular por su forma de bailar y causó más réplicas en otros creadores de contenido. El video de 15 segundos se hizo viral, como se había previsto.

Ese ritmo pegajoso que pone a bailar a la gente en Cartagena se llama ‘el aleteo’. A Giblack le gusta apostar por ese tipo de ritmos. Ya lo había hecho con La cama floja, una canción que tuvo éxito en la Costa Caribe. Ahora lo repite con El avioncito a escala mundial. No en vano sus seguidores le llaman ‘El rey del aleteo’.

Una producción rápida

Giblack dice que ha escrito más de mil canciones y Spotify registra cerca de 30 grabadas. Señala también que tiene 100 ideas más para ser lanzadas. Ideas que le llegan de repente en el estudio. Es el lugar en que se siente inspirado para escribir. Las historias le pasan a él o se las cuenta un amigo, como es el caso de El avioncito.

“Tenía la idea y el “espeluque”, pero no sabía qué quería contar. Un amigo que se llama Will, y que siempre me acompaña en las grabaciones, me contó la historia. Ahí en el estudio compuse el resto de la canción”.

Después de escuchar la historia la compuso, según aseguran, en cuestión de dos días. Junto con el productor comenzaron a montar la pista, a hacer los arreglos, la masterización y a retocar detalles. Este proceso duró un poco más. Antes de los dos meses ya estaba lista la canción, pero faltaba el video musical.

El rodaje lo hicieron en un día y el dj Jader Tremendo le recomendó invitar al mototaxista que se había hecho viral con su video en TikTok para que fuera parte de la producción oficial. Así fue. Giblack asegura que invitarlo le sirvió al joven, porque se volvió influenciador, y a la canción, porque la ayudó a viralizar.

Un éxito rápido

La costumbre en el mundo de la champeta dicta lanzar la canción con un dj conocido de Cartagena, antes de hacer el lanzamiento oficial, como una estrategia de promoción. Giblack buscó a Jader Tremendo. Uno de los dj más importantes de la ciudad, que tiene encima éxitos de casi todos los cantantes de champeta con su picó El Imperio.

El lanzamiento se hizo en vivo, y como ya en TikTok se había hecho viral, el público lo acogió. A los días, exactamente el 9 de noviembre, se lanzó la canción y el video oficial por medio de Youtube. Giblack buscó esa fecha para que concordara con las Fiestas de Independencia de Cartagena, puesto que lo que pega en esas fiestas también pega en los Carnavales de Barranquilla.

Pero la canción voló más allá de estas dos ciudades. Hizo escala en Bogotá, donde últimamente han sonado algunas champetas. La canción llegó a ser número uno en tendencias de Youtube y estuvo dos semanas seguidas en la número dos solo superada por Rayan Castro. El éxito se lo atribuye a Dios y a los niños.

-Los niños fueron los que pegaron esta canción. Tengo historias de niños que para dormir o levantarse tienen que ponerles la canción. A uno de adulto se le pasan las cosas rápido, pero a los niños no. Y son los que la tienen viva todavía.

Influenciadores en Europa han replicado el baile de la canción por TikTok e incluso ha llegado a Corea de Sur. En América Latina también se ha escuchado y su autor asegura que este mes se presentará en México. La canción continúa sumando vistas y reproducciones en las redes sociales, Giblack sigue pilotando El avioncito y todavía no ve la pista de aterrizaje.

