Giovanna Gómez: un futuro lleno de salsa

La artista, que comenzó en la danza, quiere consolidar su propuesta musical con temas como “Tú no mereces mis lágrimas” y “La rumba la pongo yo”.

¿Cómo comenzó Giovanna en la industria musical?

Mis primeros pasos artísticos fueron en el mundo del baile en la academia Proyección Latina. Gracias al apoyo de mi familia y mis profesores, me destaqué como una de las mejores de ese cuerpo de baile porque logré alcanzar primeros lugares en competencias importantes. Sin embargo, siempre me gustó cantar, pero hasta que entré a un reality llamado Vine a ganar, obteniendo el primer lugar de la competencia. Fue mi primera vez cantando en público, a los once años, así que fue una experiencia emocionante; de esa manera comenzó todo.

Acaba de lanzar “Tú no mereces mis lágrimas”. ¿Cómo fue el proceso de este sencillo?

Estoy muy contenta de trabajar en este proyecto tan bonito y de sacar adelante la canción Tú no mereces mis lágrimas. Se trata de un proyecto que había querido materializar desde hace mucho tiempo y hoy en día es posible gracias al equipo que confía en mi talento. Por fortuna, ya está disponible en todas las plataformas digitales para quienes lo quieran escuchar.

Tu No Mereces Mis Lagrimas

¿Qué la llevó a inclinarse por la música y abandonar los otros sueños, como el de ser bailarina?

Mi pasión por la música es inmensa. Hoy estoy convencida de que este es mi camino, aunque otro de mis sueños es ser, por ejemplo, abogada y por eso ya estoy terminando la carrera en Derecho, pero esa es otra historia.

¿Cómo es el contacto con sus seguidores? ¿Se puede vivir de esto en un mundo tan agresivo y competitivo?

El contacto con mis seguidores ha sido especial, gracias a Dios siempre hay comentarios positivos y de apoyo para mi carrera. Este mundo sí es muy competitivo y, para mí, es lo que lo hace más interesante. Me gustan los retos grandes y creo que lo que más nos cuesta en la vida es lo que más valoramos. Creo que sí es posible sobrevivir en este mundo cuando creemos y trabajamos por lo que queremos.

¿Cuál es la base para tener éxito en la música?

El éxito en la música se basa en tener disciplina, ser constante y siempre tenerle amor a lo que haces.

¿Cuál es su mensaje para los artistas que están empezando y que quieren darse a conocer?

Hay un mensaje de Facundo Cabral que quiero compartir con los cantantes que están empezando y todas las personas que me leen en este momento. “Haz solo lo que amas y serás feliz, el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito”. Ese es mi consejo para ustedes.

¿Cuáles son los proyectos de Giovanna?

¡Lo que viene es salsa! Mi propuesta dentro del género es romántica y muy bailable, al estilo de Celia Cruz, La Lupe o Fania All Stars; ese estilo de salsa que hoy en día se ha perdido. Mi música se refleja en temas como Tú no mereces mis lágrimas, una salsa romántica; y La rumba la pongo yo, que es un tema en homenaje a los grandes de la salsa brava; muy pronto lo daré a conocer.