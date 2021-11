Gorillaz se presentará en Colombia el 12 de mayo de 2022

“Colombia, que lindo país”, dijo Damon Albarn durante la celebración de sus 50 años de vida en un recordado concierto en la historia del Festival Estéreo Picnic en 2018.

Esa noche se selló la admiración incondicional del público colombiano con Gorillaz. Un sentimiento que se podrá revalidar el 12 de mayo de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá con la conmemoración en vivo de los 20 años de Gorillaz.

Era 1998 y Albarn compartía apartamento con el ilustrador creador de Tank Girl, Jamie Hewlett. Una tarde, viendo videos de MTV, quedaron hastiados del desasosiego visual y conceptual de la música popular que veían en pantalla.

No existían las redes sociales. La mejor manera de quejarse públicamente era proponiendo un cambio. Así nació Gorillaz: un proyecto que visualmente les dio vida a nuevos músicos, cada uno con una historia, unas características particulares y un aporte a la banda.

Gorillaz - 19-2000 (Official Video)

Russel Hobbs, Murdoc Niccals, 2-D y Noodle no hacían entrevistas ni eran víctimas de los paparazzi, pero se volvieron mundialmente famosos y amados. En marzo de 2001 el mundo conoció Gorillaz, el disco debut de esta banda animada que podía tocar cualquier género, con cualquier colaborador en cualquier idioma.

Las fronteras se rompieron del todo. Clint Eastwood o 19-2000 se convirtieron en himnos de una generación sin etiquetas. Luego llegaron los celebrados Demon Days (Feel Good Inc., El Mañana, Dare), Plastic Beach (On Melancholy Hill, Stylo, Superfast Jellyfish), The Fall (Phoner to Arizona, Revolving Doors, Amarillo), Humanz (Saturnz Barz, Let Me Out, We Got the Power), The Now Now (Humility, Tranz, Hollywood) y en 2020 el multifacético y profético Song Machine, Season One: Strange Timez (Strange Timez, Désolé, The Pink Phantom).

Gorillaz - Clint Eastwood (Official Video)

Lo más reciente es el EP Meanwhile, un homenaje al icónico Carnaval de Notting Hill de Londres, que en palabras de Albarn es un trabajo donde “realmente estamos volviendo al espíritu del primer disco. Es realmente emocionante y lo hemos estado disfrutando mucho”.

Dos décadas de música, rockstars animados y filosas colaboraciones que se podrán vivir en vivo con el concierto de Gorillaz el 12 de mayo de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá.

Gorillaz - Meanwhile... ft. Jelani Blackman with Barrington Levy (Official Visualiser)

Una celebración al lado de la agrupación que redefinió la estética musical del Siglo XXI con animaciones, libertad absoluta de ritmos y géneros y la magia de Damon Albarn.

Con #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas), los clientes podrán acceder a las entradas en preventa exclusiva desde el 8 de noviembre a las 9:00 a.m. hasta el 11 de noviembre a las 8:59 a.m. y desde el 11 de noviembre a las 9:00 a.m. para el público general.