Goyo, la mujer de la voz latina | Personajes del año 2021 El Espectador

Goyo.

Goyo es quizás una de las mujeres colombianas más reconocidas del país, su música junto a la agrupación ChocQuibTown, que ella creó, se ha ganado los elogios y hasta premios internacionales. Su fuerza y tenacidad la han convertido en un referente para las mujeres. Desde el año 2002 se atrevió a formar esta banda de música del Pacífico, que recuerda en cada lanzamiento sus raíces y sonidos característicos. Muchos la conocen por su papel de cantante, al ser la voz principal del grupo que conforma junto a Tostao y Slow Mike. Pero esta mujer, además de cantante es productora, madre y activista.

Su herencia musical, producto de su madre, tía, abuelo y padre le brindaron las herramientas para lanzarse al mundo. Después de un trabajo de casi 20 años, esta artista es un referente de la afrocolombianidad. Durante todo 2021 ha sido noticia no solo por su música, sino también por alzar su voz. A pesar del año que se ha vivido con respeto a las secuelas del covid-19, ella ha sabido mirar las oportunidades en medio del caos. Gloria Emilse Martínez (Goyo) ha rechazado el abandono del Gobierno hacia su región, ha admitido en más de una ocasión que hay tanto talento y, sin embargo, falta invertir más en cultura.

Uno de los primeros espacios del año que aprovechó fue el Hay Festival de Cartagena, donde contó acerca de su historia, cómo fue el proceso de conformación de su música hasta lo que es hoy día, así como la forma en que nació Somos Pacífico, una letra de protesta con la que soñaban poner a Chocó en la mirada pública, y sin darse cuenta “Somos pacífico, estamos unidos / Nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor” los llevó a ellos a los focos mediáticos. Su fama comenzó a crecer, pero supieron lidiar con lo que es ser el centro de atención.

En 2020, Goyo obtuvo el premio Leading Ladies of Entertainment, el cual afianzó el trabajo que viene desempeñando junto con su música. Con esto se convirtió en la primera afrocolombiana en recibirlo, pero ella misma dijo que espera no ser la última.

El año comenzó cargado de música también, pues sacó Midnight Boom en abril, y un mes después el país vivía una situación de desolación, ante la que se expresó en redes: “La desolación que vive mi país hoy no es algo de ayer que desató una marcha. Es la realidad diaria de todos los que viven en los pueblos, llenos de miedo y sin garantías de vida. Reconozco esta situación desde que era una niña. La Fuerza Pública nos está matando, con fusiles, disparos a quemarropa. Todos lo vimos con nuestros propios ojos y los que no busquen videos y documéntense. No se hagan los de la vista gorda. No más, ni un asesinato más por parte del Estado. Denuncien, resistan y no bajen la guardia, todos somos testigos”.

ChocQuibTown - Desde el Día en Que Te Fuiste (Official Video)

Su dolor no solo lo manifestó en redes, sino que también salió a marchar desde Miami, la ciudad donde reside desde hace un tiempo. “Desde sus redes, desde las calles, desde las mesas de conversación, desde las tarimas, desde donde sea que estemos seamos sinceros y transparentes, no hablemos por la espalda, no nos pongamos el disfraz de hipócritas que todos los días nos ponemos. Recuerden que hacer el bien no es solo cuando nos están mirando. Mi amor y respeto a las personas que desinteresadamente me motivan para seguir aquí. En medio de tantas ocupaciones, gracias a las oportunidades que me da la vida de seguir mis sueños, pude salir en Miami con los pocos y muchos que sienten su tierra de verdad, que desde el alejado privilegio no olvidan las historias de tantas víctimas de este “río muerto” no pasan por alto la historia de las madres de los más de seis mil falsos positivos que seguramente hoy no tienen el mismo deseo de celebrar”.

Pero su deseo de inconformidad fue más allá. Tras la invitación que tuvo para ser parte de la primera edición de “Ella y su música”, la vocalista de ChocQuibTown aprovechó para enviar un mensaje de resistencia a través de su vestuario.

“No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”, recordando lo importante que es no rendirnos cuando se trata de cumplir los sueños o sencillamente alzar la voz cuando sea necesario”, era la frase que tenía por toda la ropa.

Para Goyo, la música ha sido una forma de libertad, de expresarse por las mujeres y de sentir su herencia africana. Para la Academia Latina de la Grabación, la artista expresó la idea de tener un mes especializado para la cultura negra, ya que sus manifestaciones están en todos los géneros, algo que ella celebraría mucho. Su batalla la lidera con su voz y con cada canción que publica de la mano de ChocQuibTown.

Cuando de música se trata, 2021 ha sido un año de extenso trabajo musical. Colaboró junto al pianista Arthur Hanlon en su álbum Piano y mujer, donde interpretó Gotas de lluvia del Grupo Niche.

En octubre presentó Morena” junto a Lil Silvio & El Vega, y La Ross María, una canción con tintes románticos y urbanos, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Asimismo, llegó Vuelve, un track para Amazon Music.

Para seguir celebrando, Goyo fue elegida para la portada de Equal, el playlist de mujeres en Spotify. “Más de 50 países, desde Japón hasta Argentina, Polonia y Reino Unido, me seleccionaron por ser una de las voces más importantes e influyentes en mi país, ¡Gracias Colombia! Mi rostro estará todo el mes de noviembre en la portada y, además, mi imagen el 18 de noviembre estará en una de las pantallas del emblemático Time Square en Nueva York”, les informó la artista a sus seguidores.

Como las promesas se cumplen, la artista chocoana debutó en las pantallas más anheladas por los artistas, el Time Square. “Donde muchos ven un Billboard, yo veo una oportunidad para seguir inspirando, y esto es Equal para las mujeres en esta industria”, concluyó Goyo.