Grace de Gier le canta a la ansiedad

Con un estilo rockero, la colombiana presenta su manifiesto sobre este trastorno del que no se habla mucho.

¿Por qué compuso una canción de un tema como la ansiedad?

Porque me gusta componer sobre temas muy profundos, no solo de amor. En este caso, quise componer esta canción de este trastorno que es muy real, aunque no se vea. He sido víctima de la ansiedad y quiero que la gente sea consciente de que las personas que sufrimos esta enfermedad no estamos llamando la atención. Es una composición muy personal, porque deseo compartir mi experiencia con el mundo.

¿Qué significa “Ansiedad” en su carrera musical?

Es el tema de mi álbum más rockero producido por Édgar Grimaldos, pero también estoy abriendo la posibilidad de hablar de un tema que quizás en algunos lados se trata como un tabú, no solo en Colombia. La gente no se ha concientizado y, más ahora con el problema de la pandemia, creo que muchos lo están sufriendo sin saberlo.

¿Cuál es el mensaje que quiere enviar a quienes padecen esta enfermedad o a quienes deben acompañarlos en este camino?

En mi videoclip fuimos asesorados por la psicóloga Diana Salazar, especializada en el tema. Ella, desde su punto de vista profesional, y yo, desde el punto de la persona que lo sufre, exhibimos los miedos que podemos afrontar al no tener apoyo familiar, emocional y profesional. Así que invito a las personas que lo sufren a no temer a enfrentar esta enfermedad, aparentemente invisible.

¿Cómo le ha ayudado la música a sobrellevar su trastorno de ansiedad?

La música es mi pasión, así que desde que retomé mi carrera he estado muy ocupada con mi evolución artística. También el componer me ha ayudado enormemente, porque alivia el alma y mantiene mi cabeza en mi objetivo, el cual es hacer música. Mi familia, mi esposo y mis hijos han sido un punto clave para sobrellevar este trastorno.

¿A qué público quiere llegar con su música?

Quiero llegar a todo el público, sin importar el idioma que hablen, ya que la música es el idioma universal. Quiero también dejar el nombre de Colombia muy en alto con nuevos talentos e incursionando con rock pop, con esa mezcla de instrumentos musicales que normalmente no son muy comunes en el rock.

Vive en los Países Bajos, ¿qué tanta acogida tiene su música ahí?

Es algo sensacional. Tengo seguidores en los Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, no importa que no entiendan español. En Latinoamérica, tengo gente que me escucha en México y Chile, y recientemente firmé con el sello español Ace Música para que mi música se conozca mejor en Colombia.

¿Qué la llevó a interpretar rock alternativo?

Siempre he amado el rock desde pequeña. En casa siempre mis padres ponían mucho rock en inglés y en español, así que mis hermanos y yo crecimos con este estilo de música; mi mamá siempre ha sido gran fanática de grandes bandas de rock y por eso corre por mis venas.

¿Tiene artistas que admire y los tenga como referentes?

Por supuesto. Siempre he admirado a The Cranberries, es lamentable que el rock haya perdido una gran artista como era Dolores O’Riordan. Me encanta también Guns N’ Roses, The Cure, The Killers, The Police, Roxette... En español me gustan Aterciopelados, Caifanes, Cerati y Maná, entre otros.

¿Considera que es más fácil una carrera que empieza fuera de Colombia o lo contrario?

Sinceramente, es muy difícil para mí decirlo porque las cosas han salido muy bien estando fuera de Colombia. No sé cómo sería dentro de mi país, pero creo que el apoyo debe ser muy grande para iniciar una carrera, es fundamental, y conozco artistas con excelente nivel, pero lamentablemente no cuentan con el apoyo suficiente.

¿Tiene otros proyectos planeados para este 2021?

Lo primero es salir de esta pandemia, que nos ha restringido de muchas cosas. Queremos hacer una gira internacional, con mi sello To Be Frank Records, interpretando los temas en inglés y holandés. Dentro de poco estrenaré mi primer remix de la canción Tú sabes en inglés con un saxofón, es un tema electro pop rock.

