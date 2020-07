View this post on Instagram

¡Más de 40 artistas se reunirán,desde el Teatro Colón y diferentes regiones del país, para celebrar nuestra fiesta de la Independencia! 🇨🇴🎶 El 20 de julio se vivirá con sonidos colombianos en el gran concierto nacional virtual #ColombiaCreaTalento. . Cuéntanos en los comentarios cuál artista quieres ver. 🧐 . Conéctate el 20 de julio a nuestras redes sociales, las del @mincultura, @colombiacreatalento y aliados