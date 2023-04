Grupo Frontera no sabía que Bad Bunny estaría en su canción “x100to”, eso contaron

Grupo Frontera es una agrupación establecida desde 2022 y formada en el Valle de Texas con raíces de Tamaulipas y Nuevo León, México. Foto: Instagram

La mezcla entre sonidos mexicanos y música urbana se ha vuelto cada vez más común y Bad Bunny se unió al movimiento en una colaboración junto al Grupo Frontera, agrupación caracterizada por la mezcla de ritmos norteños y cumbias, creando un éxito musical que ya cuenta con más de 36 millones de reproducciones.

Recientemente en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el vocalista de Grupo Frontera, Adelaido Solís III, contó que él y sus compañeros no esperaban que su canción fuera una colaboración con Bad Bunny y que recibieron la noticia hasta que grabaron el video musical. “Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día (en que se filmó) del video. Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción”, contó en la entrevista.

El cantante también dijo que el compositor de la canción les dijo que les tenía una sorpresa, pero no les dio alguna pista de lo que se trataba. “Edgar Barrera, el compositor de la canción, nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: ‘está bien’, pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”, agregó.

Reacción del Grupo Frontera a su colaboración con Bad Bunny

Al ser consultados acerca de su reacción al conocer que el puertorriqueño trabajaría junto a ellos, el vocalista contó que se trató de un grato momento para todos. “Fue una gran sorpresa, podrías estar enojado con Edgar por ocultarlo pero cuando ves a Benito caminar hacia ti desde su tráiler el día del video, es otra cosa. Esto es cien por ciento real, no sabíamos que Benito estaría hasta el día del video, entonces cuando sale su parte, yo me congelé, no sabía qué hacer. Estábamos grabando el video y reproduciendo la canción que grabamos y pensamos: ‘está bien, comienza a actuar, él cantando y de repente nos dicen: ‘hey, vamos a cambiar la canción’ y nosotros dijimos: ‘¿por qué?’ y en eso vemos a salir a Benito” concluyó.

Un x100to de Grupo Frontera y Bad Bunny fue acusada de plagio

Luego del lanzamiento de la canción, en redes sociales comenzaron los señalamientos y acusaciones por un supuesto plagio de la canción a uno de los éxitos del cantante Bobby Pulido, ‘Desvelado’.

Fue a través de TikTok que la cuenta Capital Pop que publicó un video donde comparan ambos ritmos de las dos canciones y a partir de allí los internautas comenzaron a señalar al intérprete de Un Verano Sin Ti, por hacer una presunta copia de la exitosa canción. “La música es la misma, el ritmo”, “La melodía sí es parecida, pero la letra no y ya por eso no puede ser plagio”, “Sí se asemejan, incluso en los ciclos musicales”, expresaron los usuarios de TikTok.

