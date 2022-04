Guns N’ Roses en Colombia: lugar, fecha, información y boletería

El “South American Tour 2022″ será la gira que motivará el reencuentro entre Guns N’ Roses y Colombia. Foto: Cortesía

Tres décadas atrás y en la cresta de la ola de una carrera que sigue siendo un tsunami, Guns N´Roses hicieron historia en Colombia: el mítico concierto que bajo la lluvia selló el romance eterno entre el público nacional y Axl Rose, Duff McKagan y Slash.

El 11 de octubre de 2022 es la fecha asignada para la liberación de la tensión acumulada: generaciones de fans que han crecido con la leyenda de los ‘Gunners’ cantarán las canciones que hicieron falta en aquella presentación 1992. Es el regreso de una leyenda del Rock & Roll para cumplir la promesa en vivo a sus fans en Colombia.

“Not In This Lifetime Tour” fue la gira que en 2016 los trajo por última vez a Colombia, en Medellín. Un show que reconectó al público con una de sus bandas favoritas. Pero no era suficiente: faltaba liberar la tensión que dejó el mito en vivo de 1992, bajo la lluvia y en El Campín. Finalmente, el “South American Tour 2022″ será la gira que desatará la tensión y dejará cumplida la promesa que truncó la lluvia de noviembre hace 30 años.

Este será el primer concierto organizado por Páramo Presenta en el Estadio El Campín y nada mejor que hacerlo con una banda legendaria y conectada directamente con la historia del querido Nemesio Camacho. Más de 10 años creando mundos distintos, cumpliendo sueños en vivo y ofreciendo experiencias memorables para, de manera definitiva, celebrar el reencuentro entre la banda y su público en Colombia, que será el 11 de octubre en El Campín.

#ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y Dale!, anuncia la preventa exclusiva para sus clientes a partir del 20 de abril desde las 9:00 a.m.

Y desde el 22 de abril a las 9:00 a.m. se habilitará la venta para público general, a partir de $133.000 incluido el servicio. Adquiera sus boletas en EntradasAmarillas.com y también en puntos físicos en Bogotá: Parqueadero Externo del Movistar Arena costado Norte y Calle 85 #11-78.