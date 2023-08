Gustavo Cordera: “En el mundo estamos andando ciegos”

El artista lleva 14 años como solista desde su salida del grupo Bersuit Vergarabat. Foto: Cortesía Sony Music

¿Por qué decidió dividir el álbum en tres partes?

Para profundizar. Cuando llegó la pandemia vi que estaba siendo interpelada nuestra libertad, nuestro libre albedrío como seres humanos. La gente acepta callarse, cubrir su identidad, aislarse, enfermarse, vacunarse, hacer cuarentenas infinitas, no viajar, no ir a bailar o no escuchar música en los conciertos. En ese momento decidí preguntarme cuál era mi lugar en todo esto como artista. Decidí hacer un disco de época, que cuente un poco lo que a mí me sucedió y la mirada que tuve y tengo de lo que es la libertad. Fui al cuerpo, que era lo primero que se nos estaba siendo destruido. No teníamos sol, el miedo había hecho que nuestro espíritu y nuestra alma se entristecieran y se quedaran encerradas. La gente ya no tenía criterio, no cuestionaba, no preguntaba, el arte de alguna manera lo que hace es reconectar a la gente.

¿Qué significado le da a la culminación del álbum?

Es un reconocimiento, una valoración a mí mismo. Hace unos días salió la canción Espíritu felino. Está teniendo una recepción enorme en la gente. En el concierto en Bogotá, después de tan solo 10 días de lanzada, la gente que estaba la cantó. Tiene proyección, va a volar alto, eso es porque está hecha desde el corazón, desde el sentir, casi ni tiene cabeza. Es hermoso cerrar con las canciones Vibra la vida y Buenos Aires, finalizar esta historia que presenta un conflicto y mostrar el camino de reparación. En Cuerpo se presenta el conflicto, en Mente y Espíritu es un espacio que da goce, da plenitud, da el saber que somos seres libres, y eso lo dictamina nuestro espíritu que es inmortal. Vinimos a este plano a vivir una experiencia en un cuerpo y, cuando el cuerpo se va, el espíritu continúa.

A propósito de la canción “Espíritu felino”, ¿qué lo llevó a utilizar los gatos como inspiración y metáfora?

El jaguar es mi animal tótem. Cuando llegó ese jaguar como animal vinieron a mi casa tres gatos. Uno de ellos vino por intermedio de mi hija, es una gatita que le mataron a la madre, que era de monte y quedó huérfana. Quien se la dio a mi hija le dijo que no son como los demás gatos, que estos animales se aferran a un solo dueño y reconocen a una sola persona. Empezó a tener un vínculo con ella hermoso, y muy dependiente también. Dormía con ella, caminaba al lado de ella. Un día mi hija tuvo que irse de donde nosotros vivimos y para ella fue un conflicto grande. Charlamos sobre la gata, que estaba en un lugar natural y que, si se iba con ella, lo haría a un apartamento muy pequeño. Decidimos que la gata se quedara, estuve haciendo de acompañante terapéutico y observé cómo la esperaba, cómo la buscaba, fue conmovedor. A mí me afecta profundamente el abandono, a través de mi herida pude construir ese tema, sintiendo, experimentando lo que sentía ella. Es una canción cantada desde la gata a su dueña.

¿Qué lo llevó a enfocarse en la espiritualidad en este último lanzamiento?

Es que todos los seres humanos somos espirituales y de alguna manera estamos añorando encontrarnos con el sentido. Fíjate cuánta gente adicta, cuánta gente está sufriendo, cuánta gente se suicida, cuánto odio hay, cuánta distorsión e inconsciencia. En el mundo estamos andando ciegos, buscando poder abrir los ojos, poder sentirnos, poder reconocernos, poder entrar en calma. Todos tenemos heridas para sanar, y el único camino que encontré para sanar mis heridas fue reconectarme con mi corazón, con mi sentir y con mi espíritu, que no está acá, sino que es una antena que está a disposición de todos los seres humanos. Todos estamos buscando esa antena que nos dé una sonrisa, creatividad y confianza.

¿Qué experiencia se lleva de sus presentaciones en Colombia?

La gente sonriendo, bailando, oraban, saltaban y gritaban. Agradecimiento total. Fue un show único. Pocas veces en mi vida viví un show con una vibración tan alta, y eso para mí es el regalo más grande que me puede dar la gente. Ver que están vibrando en esa sintonía, se cantaron todas las canciones, bailaron todo. Nos llevamos muchísimo amor y reconocimiento, a toda esa gente que fue al concierto les agradezco mucho lo que nos dieron.

