Richard Clayderman publicará su nuevo álbum de estudio “Forever Love”

El álbum “Forever Love” fue grabado en París durante 2021. Foto: Cortesía

Aclamado como uno de los pianistas más conocidos de todos los tiempos, el “Príncipe del Romance” Richard Clayderman lanza un álbum de doce nuevas grabaciones, “Forever Love”.

Con fecha de lanzamiento 25 de febrero de 2022 por BMG, el álbum incluye interpretaciones de clásicos modernos como “Viva La Vida” de Coldplay y “Perfect Symphony” de Ed Sheeran, así como los favoritos clásicos “The Waltz of the Flowers” y “The Radetzky March”.

Además, el nuevo álbum cuenta con cuatro nuevas composiciones originales de Paul de Senneville, colaborador de Richard desde hace mucho tiempo y compositor de la emblemática grabación de 1977 “Ballade Pour Adeline” - esta canción fue la que puso a Clayderman en el camino de convertirse en una estrella mundial, habiendo vendido 22 millones de copias en 38 países.

Junto a las nuevas grabaciones hay una colección perdurable de sus mejores y más queridas interpretaciones al piano, que muestran una carrera que ha abarcado seis décadas. El álbum se grabó durante 2021 en París.

Richard comenta: “En ese momento, todas mis fechas en directo se habían cancelado o aplazado debido a la pandemia, así que quería hacer algo nuevo para todo el mundo, ya que hacía mucho tiempo que no estaba en el estudio. Empecé a escuchar algunas de mis viejas canciones favoritas, que me trajeron maravillosos recuerdos, y también pensé que sería divertido hacer algunos temas más inesperados, como los de Ed Sheeran. Fue fantástico formar equipo con Paul una vez más para crear algunas composiciones nuevas, ya que ahí es donde realmente comenzó la historia”.

Antes del lanzamiento del álbum, una serie de EPs digitales temáticos estarán disponibles para su descarga (12 de enero, Forever Love: Heart & Soul; 26 de enero Forever Love: Dear Mama; 9 de febrero Forever Love: Three Little Words).

Formado en el Conservatorio de París, en su Francia natal, Clayderman ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo y ha grabado más de 1.400 canciones con su característico estilo romántico, un amplio repertorio que abarca tanto composiciones originales como estándares clásicos y pop que se disfrutan en todo el mundo. Sigue realizando giras por todo el mundo.

Richard Clayderman ha hecho posiblemente más por popularizar el piano que nadie desde Beethoven.

Track listing

Disco 1

1. Viva La Vida

2. Un Amour Sans Fin

3. Walking In My Lovely Forest

4. The Waltz of the Flowers

5. The Radetzky March

6. To Adeline, My Love

7. We’re All Alone

8. Mes Mots D’Amour

9. Angel Memory

10. The Skaters Waltz

11. Let’s Hope

Perfect Symphony

Disco 2

Ballade Pour Adeline

The Power of Love

I Just Call To Say I Love You

Close to You

Mariage D’Amour

And I Love You So

Hello

Moon River

How Deep Is Your Love

Can You Feel The Love Tonight

Souvenirs D’Enfance

Theme from ‘Love Story’

Harmony

Music Box Dancer

Unchained Melody

Take My Breath Away

The Wind Beneath My Wings

When a Man Loves a Woman

I Will Always Love You

What A Wonderful World