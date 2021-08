Inés Gaviria presenta “Que te quedes aquí” junto a Tavo Botero

La cantautora colombiana Inés Gaviria, regresa con su más reciente sencillo “Que te quedes aquí”, una balada pop de su autoría que evoca el romanticismo que ha caracterizado siempre sus canciones. En esta ocasión la acompaña Tavo Botero, artista a quién Inés quiso invitar desde el momento que terminó de escribir esta canción.

Inés Gaviria - Que Te Quedes Aquí ft Tavo Botero (Video Oficial)

“Con esta canción me pasaron dos cosas particulares: Lo primero es que la escribí de corrido, sin pausa, como si me la dictaran, como si ya existiera en mi cabeza y yo solo la estuviera transcribiendo… (Yo creo que fue mi papá que me la mando desde el cielo). Lo otro es que apenas solté la guitarra, pensé: Esta canción la voy a cantar con Tavo Botero” … Menciona la artista.

La producción estuvo a cargo de Carlos Taboda “Cubanito”, productor de su anterior álbum “Entre canciones” y de artistas como Cepeda, Fonseca, Marbelle y Carolina Sabino, entre otros.

“Con Carlos tenemos un súper equipo de trabajo. El siempre sabe interpretar lo que quiero como artista y lo que la canción necesita… supo darle un ambiente único, algo sencillo pero poderoso con sonidos muy actuales. Siento que aprovechamos muy bien todo el talento y la voz de Tavo para que la canción tuviera mucha identidad de los dos y se creara esa combinación perfecta de estilos” … Agrega Inés.

Sobre el Video

El video fue grabado en Bogotá en la Galería, bajo la dirección de José Vergara “Frankie Jazz”, quién con su inconfundible estilo narra de una manera muy artística la historia de la canción. El concepto de esta producción gira en torno a dos personas cuya relación se está acabando porque se ha creado un muro invisible entre ellos, algo que no ven y que los separa, a pesar de no querer y querer que la otra persona se quede ahí.