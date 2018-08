J Balvin critica a los reguetoneros que hablan de narcotráfico y violencia en sus canciones

Redacción Entretenimiento

José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, cuestionó que algunos de sus colegas enfoquen sus canciones y su vocaculario, en temas relacionados con narcotráfico como un método para vender más discos.

En su cuenta de Instagram, el cantante de Medellín fue crítico, sin hacer referencia a ningún cantante en particular. "Últimamente nuestro género musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música", cuestionó J Balvin.

En su mensaje, agregó que la guerra de los carteles del narcotráfico que azotó a las principales ciudades del país en la década de los noventa, es algo de la cual no se siente orgulloso y que por ende, no debería ser parte centra de las canciones de reguetón.

"Por más que lo quisieras evitar y no fueras ´calle´, algún amigo, conocido o familiar fue asesinado de la forma más cruel e inhumana, como exponente del género quiero expresar que esta actitud fue la que dañó por generaciones mi país y afectó la cultura mundial con el mismo vicio", aseguró.

"Tengo amigos en todos los niveles sociales y los más calle “malos de verdad“ ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco lo aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales (...) me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuantos de los más “calle” del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad".