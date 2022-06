Jeff Beck y Johnny Depp interpretan “Caroline, No” de los Beach Boys

Jeff Beck comenta por que el álbum se llamará "18": "Cuando Johny y yo empezamos a tocar juntos, algo realmente encendió nuestra creatividad y espíritu juvenil. Bromeamos sobre cómo nos sentíamos como de dieciocho años de nuevo." Foto: Cortesía: Warner Music

Jeff Beck y Johnny Depp han revelado otra canción de su próximo álbum “18″, una versión instrumental de “Caroline, No” de los Beach Boys, que hoy se encuentra disponible en formato digital, y acompañado de un vídeo musical grabado en vivo.

Brian Wilson, exintegrante de los Beach Boys se ha referido sobre la canción titulada “Caroline, no”, la última del álbum “Pet Sounds”, señalando que podría ser la mejor canción que ha escrito hasta el momento: “el álbum completo fue un gran apoyo para mí en tiempos difíciles. Recuerdo que fue una gran cura tras perder a los Yardbirds, lidiar con Jimi Hendrix mientras arruinaba todo, y perder a mi novia. Parecía que todo había ocurrido en el mismo día”.

Para 2016, Beck encontró en Depp un espíritu afín cuando ambos se conocieron. Juntos llegaron a conectar rápidamente, esto sucedió gracias a sus gustos por los coches y las guitarras, así como pasaron la mayor parte del tiempo tratando de hacerse reír el uno al otro.

Jeff Beck and Johnny Depp - Caroline, No [Official Music Video]

Paralelamente, Beck pudo apreciar las habilidades de Depp para componer canciones y su gran odio hacia la música. El ya mencionado talento de Depp y la química que había entre ambos, convencieron a Beck que debían grabar un álbum juntos.

En 2019 empezaron a trabajar canciones juntos. Durante los siguientes tres años, grabaron una mezcla de canciones originales de Depp, junto a una amplia gama de ‘covers’ que incluyen desde Celtic y Motown, hasta los Beach Boys Y Killing Joke.

En el 2020, durante la pandemia, presentaron su colaboración con su oportuna versión de “Isolation” de John Lenon.

El 15 de julio, el álbum “18″, se encontrará disponible y contendrá tres canciones. Beck se mencionó con respecto al título del álbum: “Cuando Johny y yo empezamos a tocar juntos, algo realmente encendió nuestra creatividad y espíritu juvenil. Bromeamos sobre cómo nos sentíamos como de dieciocho años de nuevo, así que eso se convirtió en el título del álbum.”

La fe de Beck en el nuevo álbum, Depp la ha justificado mostrando su rango de emociones en la interpretación de canciones tales como “Venus In Furs”, una balada de los Everly Brothers, “Let It Be Me” y el clásico del soul “What’s Going On” de Marvin Gaye.

En los instrumentales, Beck ha demostrado por que es universalmente venerado como un dios de la guitarra, con asombrosas interpretaciones de “Midnight Walker” de Davy Spillane, y “Caroline, No” Y “Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder)”de los Beach Boys.

En vísperas del lanzamiento del álbum “18″, Beck ha lanzado una nueva gira por Europa, con Johny Depp como invitado especial. La gira finalizará en el teatro L’Olympia en Paris el 25 de Julio.