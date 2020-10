La segunda Reina del Festival de la Leyenda Vallenata compartió su experiencia en actividades y competencias musicales alrededor del folclor. Además, contó cómo el género ha estado presente durante la mayor parte de su vida.

La nueva Reina mayor del Festival de la Leyenda Vallenata conversó en Cuarentena musical Pacífico y Caribe, con el periodista musical Juan Carlos Piedrahita, de El Espectador, y el jefe musical de Radio Nacional de Colombia, Jaime Monsalve, sobre su trayectoria y logros en el mundo del folclor vallenato.

Desde niña, Jeimy Arrieta está vinculada al acordeón. Aprendió a tocar este instrumento desde los 7 años en la escuela de música Amigos del Arte de su padre, Jaime Arrieta Ligardo, en Arjona, Bolívar.

Su primer acercamiento a los instrumentos de la música vallenata fue con la guacharaca, pero pronto descubrió que su pasión era el acordeón. “Empecé tocando guacharaca, pero no me gustó y por eso agarré el acordeón. Desde que lo toqué por primera vez me di cuenta de que era el instrumento que me gustaba y con el que me quería quedar”.

Arrieta fue la primera Reina Vallenata en la categoría infantil, en 2007, cuando tenía 11 años. En esa ocasión ganó con el paseo Carmen Gómez, el merengue El Vacilador, el son Mis Primeros Días de Samuelito Martínez y la puya Me Peino Con La Lengua del maestro Andrés Beleño.

Desde que empezaron sus acercamientos a este género, su padre ha sido su maestro. Él no solo la ha preparado técnicamente para la ejecución del acordeón, sino también ha ayudado a que siempre esté enfocada en su trayectoria musical.

“Siempre he dicho que la preparación para los festivales no es solamente la ejecución, sino también mental y física. Desde que inicié en el camino de la música, mi padre siempre me decía que tenía que ser muy disciplinada, comprometida, responsable y consciente de lo que quiero”, afirmó la Reina Vallenata.

Es así como desde muy niña ha estado enfocada en ser acordeonera de festivales. Asegura que, a diferencia de grandes acordeoneros como Rolando Ochoa o Juancho De La Espriella, su fuerte no es tocar acordeón comercial sino para festivales. “No quiere decir que ellos no puedan tocar un festival, claro que lo pueden hacer, pero de pronto no es su fuerte. Mi fuerte no es tocar comercial, soy totalmente festivalera. Es lo que me gusta, lo que me inculcaron y lo que seguiré haciendo”, sostuvo Arrieta.

Hay muchos personajes del acordeón vallenato que considera influencia para su estilo musical. Entre ellos resaltó a Cocha Molina, Beto Rada y Colacho Mendoza. Sin embargo, considera que de cualquier acordeonero puede obtener algún aprendizaje y de esa forma construir un estilo vallenato propio.

Actualmente, además de ser Reina del Festival de la Leyenda Vallenata, es Reina Profesional del Festival Bolivarense de Acordeón, que se realiza en Arjona. Cabe resaltar que desde su primer triunfo en el 2007, Arrieta ha conseguido ganar, según lo recuerda, “entre 20 y 25 festivales”.

Para esta edición, Arrieta logró coronarse con la interpretación de El gallo jabao, merengue de Luis Enrique Martínez; Esperanza, paseo de Rafael Escalona; Levántate María, son de Francisco ‘Pacho’ Rada; y la puya Me vuelvo a coronar, de su autoría.

Respecto a su puya, sostuvo que siempre tuvo claro lo que quería para este aire. “Quería una puya que hablara de que en 2007 fui reina, que gané con Me peino con la lengua y que en esta oportunidad esa niña había vuelto con toda la capacidad de volver a ganar”.

Como mujer ganadora de este festival, tiene un gran compromiso en seguir trabajando por el talento de la mujer. Afirma que, aunque se ha visto un gran apoyo al papel femenino en la música vallenata, aún falta mucho por trabajar y seguir evolucionando.

Luego de obtener este título, que significaba su mayor meta en cuanto a festivales, asegura que su presencia en estos disminuirá para enfocarse en otro proyecto. “En este momento me quiero dedicar a rescatar talento. Mi padre tiene una escuela de música y la idea es traer una sede a Barranquilla, que es donde actualmente vivo, para vincular a jóvenes, niños y, por supuesto, mujeres, que quieran hacer parte de este mundo”, concluyó la Reina Vallenata.

