Jessi Uribe dice que no le teme a mezclas con otros ritmos musicales

¿Qué puede contarnos sobre “Si me ven llorando”?

Esa canción es de un compositor que se llama Hugo Marín, es el compositor de “Dulce pecado” y de “Tu veneno”. Quisimos volver a mi esencia. Cuando la escuché dije inmediatamente que este soy yo. Dije que quería volver a los inicios popular, popular, pero con el toque mío, así como canciones que yo produje con toques románticos, que hablen de lo que soy. Esa es una canción que la gente ha comentado muchas cosas bonitas y estoy muy feliz por eso.

Este lanzamiento a estado en tendencias de YouTube, ¿qué le dice esto?

Que felicidad, teniendo en cuenta que hay canciones mucho más fuertes. Nosotros siempre competimos con los géneros urbanos. Es súper difícil, para eso estamos trabajando para lograr que algún día la música popular alcance números tan importantes como lo hacen los urbanos.

Jessi Uribe - Si Me Ven Llorando - Video Oficial

Esta canción tiene toques de mariachi...

Tiene funciones de mariachi y un poco de balada. Esta es una fusión bonita y fresca al tiempo.

¿Cómo fue planteada la idea del videoclip?

El video fue grabado en Miami, en la casa de un amigo. Fue un día completo con un amigo con el que siempre he hecho los videos, desde “Dulce pecado”. Siempre había querido un video donde interpretará y donde las personas con solo verme pudieran tener el sentimiento de la canción.

¿Cómo ve el crecimiento de la música popular?

Está grandísimo y muy fuerte, no solo es por mí, sino también por todos esos que están trabajando por el género, y que llevan muchos años más que yo. Por esa razón es que la música popular es tan fuerte, ya que siempre se promociona y se busca espacios en radio. Es una música que también está llegando a niños y a personas de todas las edades.

¿Cómo fue recibido en Estados Unidos durante su gira?

Son experiencias. No sabría expresar todo lo que siento. Es una cosa increíble, hermosa lo que pasa allá, porque no estás en tu país, pero estás rodeado de colombianos, ecuatorianos, venezolanos, por gente que se van a un país a cumplir un sueño. Poder reunirme con esa gente y que llegue un colombiano a cantarles música colombiana, para mí es hermoso. Todo ese cariño me llena al estar lejos de mi familia.

Luego de ver el remix de “Guaro”, ¿cabe la idea de otros trabajos similares?

La música urbana enseña a todos a hacer remix, creo que en el género popular es la primera vez que pasa con “Guaro” junto a Pipe Bueno y todos los demás artistas populares. Hay que seguir haciéndolo no le cierro las puertas a hacer un remix de “Dulce pecado”, Incluso en otro ritmo musical. Es bueno también contagiarse de otros estilos.

¿Qué otros proyectos vienen para Jessi Uribe?

Viene una gira por Venezuela, Ecuador, En Bolivia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Ya quiero que canten conmigo para que “si me ven llorando / si me ven tomando / es una mentira que se esté diciendo pronto pasará [Cantó]. Tengo conciertos en Colombia, también arranco el próximo año con la gira en Europa. Se viene mucha música, entre esos una canción que estaré lanzando muy pronto junto a Galy Galiano que se llama la cita y estará en versión popular.