John Williams estrena parte de la banda sonora de “Indiana Jones 5”

El compositor John Williams es el autor de la banda sonora de la saga "Indiana Jones", protagonizada por Harrison Ford. Foto: Europa Press - Agencia Europa Press

Durante su concierto anual “Maestro of the Movies” ofrecido el pasado viernes en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, John Williams estrenó una pieza musical que formará parte de la banda sonora original de la quinta película de “Indiana Jones”. El filme, de nuevo protagonizado por Harrison Ford, que se estrenará durante 2023.

La pieza se llama “Helena’s Theme”, en referencia al personaje que interpreta Phoebe Waller-Bridge en la cinta que todavía no tiene título oficial.

“Es una aventurera, pero también una ‘femme fatale’... es muchas, muchas cosas. Y tiene asociada una especie de música lírica, como una vieja estrella de cine”, aseguró Williams durante este reciente concierto.

El compositor estadounidense también informó de que había grabado la música de la película, que verá la luz el 30 de junio de 2023 y será su último trabajo en el mundo del cine, una semana antes.

“Creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, ha anunciado que será su última película. Entonces pensé ‘si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda’”, contó Williams.

“No quiero que se me vea eliminando categóricamente cualquier actividad, la música me ha dado la capacidad de respirar, de vivir y de entender que hay algo más que la vida corporal. No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haga. Un blockbuster exige seis meses de trabajo, algo que a estas alturas de la vida es un compromiso largo para mí”, contó el compositor de 90 años, que ha ganado cinco premios Óscar en sus 60 años de carrera y ha compuesto bandas sonoras tan míticas como las de “Tiburon”, “Star Wars”, “Superman” o “Jurassic Park”.