Jossman, el músico que se le pegó al afrobeat

¿Cómo nació “Me le pegué”?

Esa canción no fue planeada, simplemente dijimos vamos a hacerla y surgieron estos coros, que suenan como si fueran una cantidad de niños cantando, pero realmente éramos solo cuatro personas en una habitación. Siento que fue algo que se apoderaba de nosotros mientras cantábamos porque no le encuentro otra explicación. Como era un campamento, no teníamos las condiciones óptimas para grabar e intenté volver a grabar las voces en Cali y no capté la misma vibra. No me gusta grabar una canción dos veces, porque a la segunda tratas de imitar lo que hiciste en el primer intento.

¿A qué hace referencia este sencillo?

Es una canción muy fresh, muy cool. Es curioso porque la canción la hicimos en Guatavita y el video en San Andrés. Quisimos capturar esa vibra real, la misma que nadie ve cuando uno hace un video.

Jossman - Me Le Pegué [Video Oficial]

¿Qué opina de los “remixes”?

En los remixes, por lo general, son los invitados los que ponen su parte. A mí me daría mucha pereza volver a grabar algo de nuevo; entonces el artista titular deja lo que ya tiene y lo más importante.

¿Cómo podría describir la identidad de Jossman?

Tengo un sonido, una identidad en la manera de interpretar. No es que todas las canciones las haga yo. Por ejemplo, tengo un lanzamiento con una chica muy talentosa y yo no hice la letra, lo que hice fue adaptarla a mi sonido. Me gusta que otros compositores también escriban pensando en que es para mí. Hay muchos artistas de reguetón haciendo casi las mismas canciones, eso pasa porque no todos los compositores piensan en hacer una canción para un artista en específico, sino para el que la elija, a diferencia de lo que pasaba en estilos como la salsa, el merengue o la balada.

También es compositor. ¿Para cuáles artistas piensa cuando está en ese proceso creativo?

Normalmente cuando compongo son sesiones con varios profesionales y hasta productores de electrónica. En el más reciente campamento sacamos 16 canciones, unas pensando en Balvin y otras en Maluma, por ejemplo.

¿Cuáles son las ventajas de ser productor, compositor y cantante?

Desde que escribes tienes una idea de cómo va a sonar. Ayuda a identificar esos elementos que pueden hacer que la persona mueva la mano o la cintura. Hay una psicología de la música que se trabaja sobre todo en la música publicitaria. Me gusta trabajar también como productor en este tipo de música, porque en treinta segundos tienes que captar al oyente. Llevo más de quince años en la producción y eso me ha permitido entender el gusto del público.

¿Aplica esa psicología en su propuesta musical?

En mi música también, solo que esta vez voy a arriesgarme un poco más. Tengo muchas locuras por ahí en mi catálogo y de cosas que voy a empezar a hacer. Al principio, les van a parecer raras, pero tarde o temprano se van a terminar comiendo ese plato delicioso. Eso ocurre con mi música, no es lo que normalmente escuchas en la radio, pero de que te cautiva, te cautiva.

¿Cuáles son esos proyectos “locos” que tiene en camino?

Tengo varias colaboraciones que no puedo decir con quién. Me siento muy iluminado y bendecido, porque mucha gente importante de la industria ha empezado a seguirme. Me emociona que personas a las que yo admiro me están diciendo que les gusta lo que estoy haciendo. Ahora cuento con el respaldo de Codiscos, una disquera colombiana que va mucho con mi discurso.