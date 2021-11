Al ritmo de la samba de Claudia Leitte

Para Claudia Leitte, la música es como respirar. Se considera una artista de conciertos. Está hecha para las tarimas y compartir con el público. De ahí que relate que “sufrió como una loca” durante la cuarentena. Su etapa creativa estuvo estancada. Pero meses después ha recobrado su inspiración y ha vuelto a los estudios para grabar. Tanto así que, a punto de cumplir veinte años de carrera, ya está preparando la música de la celebración de dos décadas en esta industria.

Su carrera la empezó en una banda llamada Babado Novo, cuando aún era una niña de trece años. Se convirtió en la voz principal del grupo. Canciones como Amor perfeito y Cai fora traspasaron fronteras. Sin embargo, en su camino debía desligarse de la agrupación para continuar con su carrera, así que en 2008 se lanzó a la aventura como solista.

Dentro de su extenso trabajo musical se encuentran nueve tours por Brasil, tres álbumes en vivo y uno en estudio. La cantante se ha presentado en eventos mundiales como la Copa del Mundo en Brasil, junto a Jennifer López y Pitbull, y en Miss Universo, que se transmitió a 190 países y tuvo a varios millones de espectadores pendientes de su desempeño. En su recorrido también tiene una trayectoria en la televisión como coach (entrenadora) del formato The Voice Brazil, The Voice Kids y The Voice +.

Cualquiera pensaría que Claudia Leitte ha cumplido todos sus sueños, pero este punto parece ser el comienzo de aquello que anhela. “Cuando empecé era una chica, una niña, y tenía sueños que se parecen tanto a los que tengo ahora. Quiero experimentar otros ritmos, aprender otras lenguas y empezar cosas nuevas siempre”.

Jamás queda satisfecha con los procesos que termina. Siempre quiere conocer nuevas mezclas, idiomas, ritmos y otros artistas para hacer más música. De ahí parte su motivación y tiene muy definida su identidad. Ama la música brasileña y lo que tenga que ver con la inmensidad de su país. “Eso es muy claro en todas las canciones que canto y en los conciertos que hago; pero quiero más fusiones, esa es una palabra muy bonita para mí”.

De esa búsqueda nace Samba lento, una canción con ritmos de samba en colaboración con el panameño Joey Montana. En este tema aborda las ganas de vivir, pero también hace referencia al empoderamiento femenino. Su letra le canta a una mujer que tiene una relación consigo misma y debe consolidar su amor propio. El video busca transmitir mensajes de autoconocimiento y autoaceptación.

“Samba lento es un respiro para mí. Trabajé en la canción con mucha pasión y tranquilidad. También habla del baile brasileño, de la música y, al mismo tiempo, significa que estoy volviendo de la manera normal para presentarme en concierto. Es un presente para mí. La trabajé con Joey Montana, que tiene mucho sabor latino. Con él es muy fácil trabajar, porque es un amigo, una persona talentosísima que canta, escribe, baila y hace todo con pasión, con amor y creo que esa es la razón de la química. No hay que hacer tantas cosas, fuimos grabamos y acá estamos”.

En Samba lento está consignado todo lo que busca ahora Claudia Leitte. Está en pleno proceso de consolidación de su identidad y sabe muy bien que es ese ingrediente el que construye a un artista de verdad. “No importa quién te vaya a descubrir en la entrada, pero la búsqueda debe comenzar por uno mismo”.

Por primera vez, la artista brasileña trabaja pensando en su presente. No descarta cantar en español, ahora que se siente con confianza para hablarlo, aunque es tan exigente que asegura no quiere hacerlo solo por experimentar. “Quiero sentir en español, no quiero tener que pensar en portugués para traducir. Quiero cantar como lo hago en mi idioma. Sé que es mucho más difícil por mi acento, pero en algún momento me escucharán cantar en castellano”.

El tiempo no se detiene y por eso Claudia Leitte debe moverse con mucha agilidad. Ni ella ni nadie sabe lo que pasará en el próximo minuto de sus vidas. Comprende que cada cosa ocurre con un propósito, aunque muchas veces no logra comprenderlo. Por esta razón, su nuevo lanzamiento es un poco la historia de su vida. Cantar con un objetivo claro no es fácil. Para ella, el secreto es respetar al público, trabajar con la gente, por la gente y hacer música por amor hacia sus seguidores, dejando a un lado el ego y olvidándose de metas vacías como ser muy famosa y obtener mucho dinero.

Todavía le queda mucho por hacer y mira hacia adelante con la convicción de trabajar para dejar un legado a las generaciones más jóvenes. “Un día yo no estaré más por la tierra, pero la música sí y quiero dejar lo mejor. La conmemoración de veinte años de carrera es para decirles a todos que necesito gente a mi alrededor, que amo también todo lo que significa el Carnaval de Brasil, porque ahí están condensado lo que más amo en la vida: la música y la gente”, concluye Claudia Leitte.