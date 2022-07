Ryan Castro: la propuesta del gueto que impacta al mundo

Ryan Castro es intérprete de reconocidos temas como “Jordan” (con 276 millones de visitas en YouTube), “Mírate bien”, “Lejanía” y “Malory”. / Archivo particular Foto: Archivo Particular

“De verdad estoy muy agradecido, porque entré bien, entré con nominaciones, entré con shows: por todo eso estoy muy contento”, dijo Ryan Castro, reguetonero colombiano y uno de los músicos con mayor proyección internacional en el género urbano, refiriéndose a su participación en los Premios Heat, donde fue nominado y premiado como artista revelación, convirtiéndose en uno de sus principales protagonistas. Castro, también nominado a los premios Youth y MTV Miaw, goza de un momento inmejorable a nivel profesional.

En charla con El Espectador, el cantante contó la relevancia que tiene esta distinción para su carrera: “Este premio es muy importante por todo el esfuerzo y toda la disciplina con las que he venido trabajando. Es un logro muy grande porque hay muchos artistas alrededor del mundo también trabajando muy duro, y el hecho de que yo haya sido nominado y premiado, y que estén poniendo los ojos en mí, sinceramente me llena de mucha satisfacción, pues eso indica que estoy haciendo bien mi trabajo”.

La historia musical de Ryan Castro, conocido en el medio como “el cantante del gueto”, comenzó, oficialmente, en 2017. A pesar de esto, de estar “trabajando duro desde hace muchos años atrás”, es hasta ahora que está disfrutando, de modo rotundo, del éxito que, además de ser bienvenido, resulta para él “extraño, porque apenas el mundo puso los ojos en mí. Quizá la gente no me conocía o me escuchaba muy poca gente, pero ahora mismo, como artista revelación, ya estoy sonando alrededor del mundo: Europa, Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina”.

Ryan Castro tuvo claro, desde sus inicios, que quería expresarse a través de la música urbana, pues allí encontraba una fuerte identificación con varios aspectos característicos de este género. Al respecto, el músico apuntó: “Vengo desde mucho tiempo atrás haciendo rap y reggae, entre otros, y expresando mi vida a través de esos ritmos; todo lo que yo viví en mi infancia y mi adolescencia lo expresaba con música. Del género urbano siempre me llamó la atención su forma de vestir, su vocabulario, su ‘palabreo’, y eso me gustaba mucho: me identifico con ese estilo de vida”.

Asimismo, el intérprete fue enfático en resaltar lo que para él son virtudes del universo de la música urbana, destacando el trabajo conjunto entre músicos como uno de sus principales aspectos favorables: “Lo más positivo que tiene ahora el género es que estamos trabajando en equipo, trabajando en armonía y respeto con otros artistas”.

Además, mencionó lo que considera puntos a mejorar en su gremio musical: “Yo creo que nos falta aprender varias cosas más de este oficio; todavía lo vemos mucho por el lado de la pasión y no tanto como un negocio. Es cierto que nos va bien, pues hacemos dinero, pero todavía lo enfrentamos con mucha pasión y a veces la pasión choca con el negocio”.

Con un poco más de seis millones de visitas en YouTube, “Q’ hubo, bebé” es uno de los sencillos más recientes de Ryan Castro, quien tiene más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify.

“La canción me llegó por medio del músico Symon Dice, quien la creó conmigo. Él me dijo: ‘La creé para vos’. Entre los dos hicimos la letra y funcionó. Primero me expuso la parte instrumental y parte de la letra. Es una canción muy colombiana: el coro es muy paisa y ha sido un éxito”, comentó el reguetonero, quien remató diciendo: “No acostumbro mucho a componer con otras personas, casi siempre me gusta componer todas mis letras. Sin embargo, no soy cerrado al hecho de que alguien me dé una idea o a que alguien me diga, por ejemplo, “eso está mal, así quedaría mejor’. Disfruto de ambas maneras de componer, pues hay mucha gente que piensa diferente y escribe muy bien: gente muy creativa”.

El peligro del éxito

Ryan Castro tiene todo el potencial para seguir cosechando triunfos artísticos, pues tiene el talento y la pasión, tanto como la disciplina y el tesón que una industria como la de la música exige. Sin embargo, el reguetonero nacido en Medellín y formado en el barrio El Pedregal es consciente de que el éxito prematuro, aun el más contundente, puede ser peligroso, en el sentido de que puede convertirse en un frágil castillo de naipes, permanentemente propenso a caerse.

Sobre esto, el músico expresó: “Es peligroso, porque usted hace un éxito de primeras y después, de ahí pa’rriba tiene que sacar solo superéxitos. También hay que decir que todo es como uno lo tome: es peligroso, pero también es un reto pa’ uno como artista, para exigirse y pulirse más en su show, pulirse más en sus canciones y videos, entonces eso depende de cómo lo va llevando cada cual”.

Ryan Castro, intérprete de reconocidos temas como “Jordan” (con 276 millones de visitas en YouTube), “Mírate bien”, “Lejanía” y “Malory”, entre otros, recordó sus inicios y la idea que desde entonces tenía con respecto al éxito. “Yo pensaba: ‘En algún momento de mi carrera llegará la hora de hacer éxitos continuos, de que mucha gente me escuche’. Claro: no sabía en qué momento exactamente, ni con qué canción, porque todas las canciones me gustan mucho y las adoro, entonces lo único que yo sabía era que en cualquier momento iba a llegar eso por lo que tanto he trabajado”.

Proyectos y sueños

Ryan Castro es, tal cual el premio que ganó indica, la revelación actual de la música urbana. Como es de suponer, está lleno de proyectos por realizar y sueños por cumplir. El más reciente: la reciente colaboración con el destacado músico colombiano, también oriundo de Medellín, J Balvin, uno de los máximos representantes de este género en el mundo. Se titula “Nivel de perreo” y augura otro hit en la carrera de ambos músicos.

“Yo quiero que todo el mundo me dé mucho amor en este proyecto, un proyecto desde Colombia para el mundo, para que la bailen y la disfruten”, apuntó el cantante al referirse en su cuenta de Instagram al lanzamiento de este nuevo sencillo.

Para cerrar, “el cantante del gueto” se refirió a la próxima gira que tiene planeada. “Vamos a tener una gira por Estados Unidos. Ahora mismo tenemos alrededor de 20 fechas. Para mí es como un sueño a punto de volverse realidad. El entusiasmo y la alegría de esta gira no es solo mía, pues hay muchísima gente escribiéndome por redes sociales, además mi música está sonando allá, en las discotecas, en los carros, así que de verdad creo que me lo voy a disfrutar mucho. Además, estoy muy contento de ir a representar a mi ciudad”, concluyó Ryan Castro.