La conmovedora historia de ‘Confieso’ de Kany García: “era muy doloroso”

La cantante puertorriqueña Kany García compuso la canción en honor a su papá y la publicó como parte de su disco "Soy yo" en 2018. Foto: Instagram kanygarcia - Instagram kanygarcia

Los entrenadores de “La Voz Senior” también se toman el escenario de vez en cuándo durante le programa y en la emisión de este lunes 24 de octubre, fue el turno para Kany García, quien interpretó su famoso sencillo “Confieso”, una emotiva canción dedicada a la memoria de su papá.

En repetidas ocasiones, la artista ha cantado esta canción en frente de miles de personas, pero en la noche de este lunes rebeló que su proceso de grabación y de creación no fue fácil porque le recordaba la pérdida de este ser querido tan importante en su vida.

De hecho, en muchos de sus conciertos por el mundo, los fanáticos han cantado este éxito junto a la artista puertorriqueña hasta el punto en que despiertan los sentimientos más profundos de Kany García y la hacen llorar de la emoción que transmite esta canción.

Canción de Kany García a su padre, ¿cómo la compuso?

Después de su presentación en el escenario de “La Voz Senior”, la artista contó que el proceso de crear esta canción fue como una catarsis, pues en medio de las letras que escribió solo con su cabeza (y no con el corazón) ninguna le gustaba. “Ninguna funcionaba porque era muy doloroso. Hasta que vino un día de catarsis que escribí esa canción que dije, nunca voy a grabarla porque me destruía cada vez que la cantaba”, contó Kany García.

Lo que no esperaba es que años después, dos años para ser precisos, “Confieso” tomara tanta fuerza con la llegada de la pandemia debido a la coyuntura que le quitó la vida a millones de personas en el mundo. “Decidí hacerla y grabarla y con el paso del tiempo se convirtió en una canción de la gente. Con la pandemia sí pasó mucho que empezaron a cantarla en los conciertos y me sorprendió porque no fue sencillo. Es bonito eso porque la gente comparte las alegrías de las canciones, pero en estas canciones, que vienen muy del corazón, cuando se comparte ese dolor se hace más pequeño de alguna forma”, afirmó la cantante.

¿De qué murió el papá de Kany García?

Kany García confirmó en abril de 2017 que su papá, Antonio García, había fallecido y de acuerdo con lo que contó la artista, fue después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas. “Mi padre es la persona que más he amado y hoy una parte de mí se divide y se vuelve de otras formas”, publicó en su momento la puertorriqueña.

Desde ese momento, Kany García no ha parado de rendirle homenajes a su papá y en 2018, lanzó “Confieso” como parte de su álbum “Soy yo”, en el que también están otros de sus éxitos: “Para Siempre” y “Banana Papaya”.

Actualmente, “Confieso” tiene 47′637.275 millones de reproducciones en Spotify y hace parte del listado de canciones más populares de la artista en esta plataforma.

¿Cuántos años tiene Kany García?

Encarnita García de Jesús, como es su nombre real, tiene 40 años y desde 2004 es parte de la escena musical de Puerto Rico. Ha sido cinco veces ganadora de los Latin Grammy Award y además de ser cantante toca la guitarra, el bajo eléctrico, el cuatro y el piano.