La Filarmónica Joven de Colombia crea una alianza con el gobierno francés

La orquesta quiere responder a los enormes desafíos de las industrias creativas colombianas en la actualidad: la empleabilidad de los jóvenes músicos. Foto: Cortesía: Prensa Filarmónica Joven de Colombia

La Filarmónica Joven de Colombia, también conocida como ‘La Joven’, trabajará en un proyecto de cooperación con el Quatuor Debussy, la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto francés en Colombia y el Instituto Francés de Lyon, entre otras organizaciones para promover la innovación en la interpretación de música de cámara y el desarrollo de talento en jóvenes músicos colombianos, generando espacios de cooperación en los dos países para temas de empleabilidad.

La Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, representa hoy un movimiento que ha venido reuniendo al mejor talento joven, evidenciando el esfuerzo que hace el país por la música sinfónica y la transformación social, a través del arte.

Más de 700 músicos de aproximadamente 70 municipios del país, han accedido a un ciclo de desarrollo de formación integral que abarca la práctica orquestal de alto nivel, así como una exploración a diferentes campos de aplicación de la carrera de música, como el emprendimiento, la gestión cultural, la pedagogía musical o la innovación social.

‘La Joven’, como la conocen sus seguidores, tiene por propósito ser un laboratorio para experimentar el futuro de las carreras en música en el país y conectar a los jóvenes con la esencia de su propósito de vida, y vinculándolos con procesos sociales en región, así como con aliados nacionales e internacionales para su desarrollo y el de sus comunidades.

Los jóvenes que han sido parte de la orquesta, han tenido formación en importantes organizaciones en el país como la Fundación Nacional Batuta, Iberacademy, la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Red de Escuelas de Música de Pasto, entre otras, así como academias locales y facultades de música del país.

En el ámbito internacional, la Filarmónica Joven de Colombia ha construido grandes alianzas estratégicas con organizaciones como la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, The Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Mahler Chamber Orchestra, Bard College y su programa The Orchestra Now, entre otras, bajo la misma visión de construir nuevos perfiles para los retos que enfrenta el sector artístico y cultural de hoy.

Nace la Camerata de Cuerdas de la Filarmónica Joven de Colombia y estrena gira del 27 al 30 de enero

Este será un nuevo proyecto inédito que buscará llegar a ciudades y municipios donde una orquesta no se presenta con regularidad y a su vez, trabajará en el fortalecimiento del proceso formativo y musical de los integrantes, provenientes de diferentes ciudades del país.

Con el sello de alta calidad artística e innovación en la práctica sinfónica que caracteriza a ‘La Joven’, la Camerata de Cuerdas nacerá bajo la guía pedagógica y artística del Quatuor Debussy (Francia), fomentando así la cooperación entre los dos países y compartiendo una visión innovadora del formato de música de cámara.

“Este será un laboratorio en la búsqueda constante de nuevos formatos de creación y difusión que atraigan nuevos públicos para la música sinfónica. Estamos convencidos de que la interpretación de la música de cámara permite un trabajo detallado de ensamble que favorece la práctica orquestal, que reta al músico individualmente a desarrollar grandes capacidades de liderazgo, fortaleciendo así su crecimiento personal y profesional, uno de nuestros principales ejes de acción: el desarrollo integral de talento”, comentó Juan Andrés Rojas, Director Ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

En su primera gira del año, la pasión de los jóvenes músicos y el carácter y fuerza del Quatuor Debussy se unen para interpretar un fascinante repertorio del siglo XX y la obra Divertimento para Cuerdas, del compositor colombiano, Pedro Sarmiento, alineado con el propósito de continuar resaltando el talento de los artistas nacionales.