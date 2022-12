La Mala Rodríguez: “El presente es lo único que tenemos”

La Mala Rodríguez estará de regreso en Colombia para compartir escenario con Spektra De La Rima, en Bogotá el jueves 1 de diciembre. Foto: Cortesía

Esta semana, la artista española regresa a Colombia para terminar de mezclar su próximo disco y ofrecer dos conciertos en Bogotá y Medellín. En medio de esa visita fugaz, habló con El Espectador sobre la importancia de la familia, sus reconocimientos y de cómo se abrió camino en la música al ser una de las primeras mujeres en incursionar en el rap español.

Le puede interesar: Reguetón: lo más escuchado por los colombianos en 2022 según Spotify

La efervescencia de un entorno dominado por la poesía, el rap y la música cercaron la niñez y adolescencia de María Rodríguez, quien de 12 años decidió dedicarse a la música, sobre todo, con el objetivo de comunicar y conectar con la gente. En la actualidad, María es conocida como ‘La Mala Rodríguez’ y es considerada como la pionera del hip hop español.

Con una trayectoria que reúne seis discos de estudio, dos Grammy Latino por la canción “No pidas perdón” y por su trabajo discográfico “Bruja”, convirtiéndose en la primera y única mujer en obtener el gramófono en las categorías de Mejor disco y Mejor canción de la música urbana, La Mala Rodríguez estará de regreso en Colombia para compartir escenario con Spektra De La Rima, en Bogotá el jueves 1 de diciembre en Bogotá, en la Sonora Social Club. Su recorrido continuará en Medellín, ciudad en la que está culminando lo que será su séptima producción discográfica y donde también ofrecerá un concierto en El Deck.

En su adolescencia se interesó por el rap y la poesía, ¿cómo surgió su interés por el hip hop?

Desde niña me ha fascinado y era lo que escuchaba y había en la calle. Me parecía lo más guay. Siempre he tenido una determinación fuerte y como quería hacer música me busque la vida para hacer canciones, lo tenía super claro. Luego me fui de mi casa con el objetivo de grabar música y lo conseguí.

¿Quién fue el artista que más te inspiró cuando comenzabas tu carrera?

Me gustaban muchos artistas de California y en general de Estados Unidos, pero los que me atraparon fueron los raperos de Málaga, el grupo Nación Sur, que ya estaban haciendo cosas y hablaban en andaluz. Me sentía muy identificada con ellos y eso me sorprendía. Por eso, par mí, cuando entiendes el idioma todo llega más rápido.

A comienzos de siglo su música rompió estereotipos al mezclar el flamenco con el rap y hoy día la llaman la pionera del rap español, ¿qué ha significado para usted ser la pionera de este género en su país?

La mayoría de mis amigas tenían en mente ser madres, tener familia o centrarse en los estudios. Yo quería hacer algo diferente con mi vida y lo estaba haciendo. Decidí encaminarme hacia otro lugar, uno que sintiera más mío, más mi lugar porque mi objetivo era conectar con la gente y comunicar lo que sentía, de expresar esa necesidad de escribir y contar lo que sentía. Todo me inspira, desde el lugar en el que este hasta la comida y el olor todo, y eso es lo que transmito.

Le puede interesar: El punk y el rock latino presentes en Rock al Parque, en su segundo fin de semana

¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

A veces, comienzo con la melodía y el ritmo y voy acomodando las palabras al sonido, otras escribo y luego lo organizo dentro de un fragmento musical o una melodía. El proceso puede generarse de distintas maneras, a veces solo escribes y otras mezclas las letras con los ritmos.

¿Cuáles son los países o culturas latinas que más han influenciado en su música?

Colombia, definitivamente ha sido el país que más me ha influenciado. Tengo un tío colombiano, de Bogotá, con quien crecí y él me mostraba la música de allí. Para mi, desde chiquita, ha sido muy especial su cultura, sobre todo, gracias a él quien me la transmitió a través de la música y el baile. Lo que mas recuerdo de él es verlo bailar pegadito con mi tía en esta época, en diciembre.

Ya que nombra las celebraciones de fin de año, ¿cómo las festeja?

En Navidad, siempre nos juntamos con mi familia. Es una celebración bonita porque todo el mundo se reúne, somos muchos y siempre hay mucha comida y música, es algo muy alegre. Entre primas y tías nos unimos, nos hacemos tratamientos de belleza y nos contamos todos los chimes. Es una fiesta muy rica.

A mis hijos también les he inculcado ese trato cálido y familiar, que para mi no se puede perder. El vínculo familiar es muy especial. Hay de todo, llanto, alegría, drama, es lo típico, se junta todo. Hay música, comida, todo puede pasar en una fiesta de navidad.

¿Cómo surgió la idea de su libro “Cómo ser Mala”?

Hacia rato lo había pensado y en pandemia decidí hurgar en la memoria. En ese proceso encontré cosas buenas y malas aunque no soy mucho de mirar atrás, pero ahora que me doy cuenta que no estuvo mal lo que he vivido y fue como poner un poco de orden al pasado. Hoy en día agradezco que tengo mi rutina y sé lo que me conviene y lo que no.

El presente es lo único que tenemos. Hay que estar centrado en el aquí y el ahora porque estar anclado en el pasado puede generarte ansiedad, por ejemplo tuve la oportunidad de compartir con personas en situación de discapacidad y ha sido lo mejor que me ha pasado, porque he aprendido mucho de ellos quienes viven el momento. Entre risas y actividades he aprendido una lección de vida y así hay que estar.

En 2019, usted recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales del Ministerio de Cultura, ¿qué significan para usted este tipo de reconocimientos?

Para mi, fue una locura. Imagínate obtener ese premio en un país que le ha costado entender lo que he hecho, fue como encontrarme con la abuela que me cae mal. Además, fue como sentir paz y también fue hermoso porque ese reconocimiento te lo otorgan otros artistas y en mi caso, me sentí muy honrada al recibirlo de las manos de Joan Manuel Serrat y Christina Rosenvinge y de otros grandes artistas que para mi son historia. Es de las mayores galardones que he tenido en mi vida.

Le puede interesar: “Filarmaniaca” el des-concierto: clown, música, comedia y una orquesta en caos

Ha tenido la oportunidad de colaborar con José Mercé y Tomatito en “Tengo cosas que contarte”, y con otros artistas como Bajofondo, Alejandro Sanz, Nelly Furtado, Julieta Venegas, Lola Índigo, Calle 13, Juan Magán y Romeo Santos, entre otros ¿qué significó para usted trabajar con ellos?

Siempre que trabajo con otros artistas lo siento como un regalo. Intento ponerme al nivel de los demás y eso me encanta y me hace sentir agradecida. Por ejemplo, la voz e historia de José Mercé me conmueve y me hace llorar y trabajar con el fue una oportunidad muy grande. Es muy buena persona y muy buen músico, sabe escuchar. Me siento muy afortunada por todo lo que he vivido con ellos.

Ya se encuentra trabajando en su próximo disco. Háblenos de lo que se viene para La Mala en 2023...

Vine a Colombia a cerrar y acabar mi próximo disco de estudio. Para mí esto es una profecía que no tiene pies ni cabeza y al final que por más planes que haga la vida me ha indicado por donde ir y con quien trabajar, y así he llegado a Colombia. En enero, lanzaré el primer corte de difusión.