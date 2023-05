Las polémicas en torno al Salón de la Fama del Rock 2023

En las votaciones para decidir qué artistas y bandas entraban este año al Salón de la Fama del Rock se descartó, por segunda vez, a Iron Maiden. Foto: JOHN McMURTRIE

El 3 de mayo de 2023 el Salón de la Fama del Rock celebro la vida y obra de diferentes bandas y artistas que con su trabajo musical han aportado un granito de arena a la historia del rock en el mundo, dándoles el ingreso a esta prestigiosa institución.

A pesar de eso, a fanáticos y seguidores del género musical y de sus exponentes, estuvieron en desacuerdo con el ingreso de algunos artistas, al no considerarlos como exponentes del rock y sus variaciones, pero también por dejar afuera a otros que sí lo merecían.

Entre los artistas que se ingresaron recientemente en el Salón de la Fama del Rock están Kate Bush y Missy Elliot, Willie Nelson, George Michael y Rage Against the Machine, exponentes de diferentes sonidos y estilos de rock.

“El increíble grupo de miembros de este año refleja la diversidad de artistas y sonidos que definen el rock & roll”, dijo el presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, John Sykes.

Para ingresar a este “club” de reconocimiento hacia el género, se deben realizar una serie de votaciones en las que participan periodistas, historiadores y reconocidas figuras de la industria, como productores, y se toma en cuenta que los artistas y bandas solo pueden ingresar al salón luego de haber pasado 25 años desde el lanzamiento de su primer álbum.

Pero esta votación disgustó a muchos seguidores del rock, aumentando la intensidad del debate: ¿Qué es y qué no es el rock?. Para algunos, el hecho de agregar a raperos o exponentes del country, como Willie Nelson, no solo es una ofensa, sino que demuestra la ignorancia e intereses personales de quienes votan.

Evidencia de eso es que nuevamente se ha dejado a la emblemática banda de metal Iron Maiden por fuera de esta lista. La agrupación había sido preseleccionada por primera vez en el año 2005, pero la decisión de los votantes de la organización los dejó por fuera. Para este año, el acontecimiento volvió a repetirse, provocando un gran disgusto por parte de los fanáticos de este grande del heavy metal.

Es cierto que, como pasó con Black Sabbath, Axel Rose y los Sex Pistols, los miembros de Maiden no están interesados en participar en este salón de la fama. En el año 2018, en una entrevista que le hicieron a Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, le preguntaron su opinión sobre el Salón y él respondió: “Si alguna vez nos introducen, me negaré: no van a tener mi maldito cadáver allí”.

A pesar de las diferencias, para algunos grupos y fanáticos, como Black Sabbath, el reconocimiento dado por el Salón de la Fama del Rock se debe dar sin importar los intereses individuales y con el reconocimiento real de la influencia que las bandas seleccionadas han tenido con el rock.

Categorías y seleccionados al Salón de la Fama del Rock 2023

Intérpretes: Artistas que han creado música cuya originalidad, impacto e influencia han cambiado el curso del rock & roll.: Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners.

Premio a la influencia musical: Artistas cuya música y estilo de interpretación han influido, inspirado y evolucionado directamente el rock & roll y la música que impacta en la cultura juvenil: DJ Kool Herc y Link Wray.

