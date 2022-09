Latin Grammy 2022, conozca la lista de nominados

La vigésimo tercera edición de los Latin Grammy se realizará el 17 de noviembre en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Foto: Cortesía: Latin Grammy

Este martes 20 de septiembre se conoció el listado oficial de los artistas que se han destacado este último año dentro de la escena musical latina y que serán premiados en la gala del próximo 17 de noviembre.

(Lea también: “Rafa” Manjarrez y sus benditos versos)

Bad Bunny es el artista más sonado con diez nominaciones, incluyendo Mejor álbum y Grabación del año. También, nombres como el de Anitta, Rosalía, Karol G, Camilo y Sebastián Yatra se destacan en el listado.

Durante el proceso de premiación votan miembros creadores de música, que son parte de la Academia Latina de la Grabación, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores, e ingenieros de grabación y mezcla.

Mejor Canción Pop

“Baloncito viejo” de Carlos Vives y Camilo; “Besos en la frente” de Fonseca y Julio Reyes Copello; nuevamente Camilo, con su esposa Evaluna en ”Índigo”, canción que escribieron para su hija.

Cierran el listado “La guerrilla de la concordia” de Jorge Drexler y “Tacones rojos” de Sebastián Yatra.

Mejor Álbum Vocal Pop

“Ya no somos los mismos” de Elsa Y Elmar; “Amor que merecemos” de la jurado de “La Voz Senior”, Kany García; “Clichés” de Jesse y Joy; “El renacimiento” de Carla Morrison y “Dharma” de Sebastián Yatra.

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

“Aguilera” de Christina Aguilera; “Viajante” de Fonseca; “Filarmónico de 20 años” de Marta Gómez; “La vida” de Kurt y “Frecuencia” del dúo argentino-mexicano, Sin Bandera.

Grabación del Año

“Pa mis muchachas” de Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso; “Castillos de arena” del español Pablo Alborán; “Envolver”, el tema que se viralizó en redes de Anitta; “Pa’lla voy” de Marc Anthony; “Ojitos lindos” de Bad Bunny y Bomba Estéreo; “Pegao” de Camilo; “Tocarte” de Jorge Drexler junto a C. Tangana; “Provenza” de la ‘bichota’, Karol G.

(Le recomendamos: “Gracias por su energía, por su amor, por su apoyo”, Dua Lipa hechiza a Colombia)

También se encuentra “Vale la pena” de Juan Luis Guerra;”La fama” de Rosalía y The Weeknd; “Te felicitó” de Shakira y Rauw Alejandro; y con otra nominación, “Baloncito viejo” de Carlos Vives y Camilo.

Álbum del Año2

“Aguilera” de Christina Aguilera;”Pa’lla voy” de Marc Anthony; “Un verano sin ti” de Bad Bunny; “Deja” de Bomba Estéreo; “Tinta y tiempo” de uruguayo Jorge Drexler; “Ya no somos los mismos” de Elsa y Elmar; “Viajante” de Fonseca;”Motomami (Digital álbum) de Rosalía; “Sanz” de Alejandro Sanz y cierra “Dharma” de Sebastián Yatra.

Canción del Año

Dentro de las canciones seleccionadas para ser nombrada la mejor de la música latina este 2022 se encuentran: “A veces bien, a veces mal”, Ricky Martin; “Agua”, Rauw Alejandro; “Algo es mejor”, Mon Laferte.

También se encuentran los colombianos Carlos Vives y Camilo con “Baloncito viejo”, este último repite nominación con su esposa, Evaluna por “Índigo”; “Besos en la frente” de Fonseca; “Encontrarme” de Carla Morrison.

Concluye la lista Rosalía con “Hentai”, de su último álbum “Motomami”, nominado a Álbum del año; sigue con, “Pa mis muchachas” de Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso; “Provenza” de Karol G; “Tacones rojos” de Sebastián Yatra y “Tocarte” de Jorge Drexler y C. Tangana.

Mejor Nuevo Artista

Ángela Alvaréz; Sofía Campos; Cande y Paulo; Clarissa; Silvana Estrada; Pol Granch; Nabálaez; Tiare; Vale; Yahritza y su esencia; Nicole Zignago.

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

“Pa mis muchachas” de Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso; repite nominación en la categoria Christina Aguilera está vez junto a Ozuna en “Santo”; “Volví” de Aventura acompañados por Bad Bunny; “Titi me preguntó” de Bad Bunny y “This is not america” de Residente junto a Ibeyi.

(Lea también: Eros Ramazzotti se embarca en su gira mundial “Latido Infinito”)

Mejor Interpretación Reguetón

“Desesperados” de Rauw Alejandro y Chencho Corleone; “Envolver” de Anitta; “Yonaguni” de Bad Bunny; “Nicky Jam: BZRP Music Sesions Vol. 41″ de Bizarrap & Nicky Jam; “Lo siento bb :/” de Tainy y Bad Bunny junto a Julieta Venegas.

Mejor Álbum de Música Urbana

“Respira”de Akapellah; “Trap cake Vol. 2″ de Rauw Alejandro; “Los favoritos 2.5″ de Arcangel; “Un verano sin ti” de Bad Bunny y concluye la lista “Animal” de Maria Becerra.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Amor” de Akapellah; “Dance crip” de Santiago Ruiz, Brian Taylor y Trueno; “De museo” de Bad Bunny; “El gran robo, pt.2″ de Phanlon Anton Alexander, Geovanny Andrades Andino, Daddy Yankee y Lito Mc Cassidy, termiando con “Freestyle 15″ de Farina.

Mejor Canción Urbana

“Desesperados” de Rauw Alejandro junto a Chencho Corleone; “Lo siento bb :/” de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas; “Mamiii” de Becky G y Karol G; “Ojos rojos” de Nicky Jam y, repitiendo nominación en esta categoría, Bad Bunny con “Titi me preguntó”.

Mejor Álbum de Rock

“Mojigata” de la argentina Marilina Bertoldi; “Unas vacaciones raras” de Él Mató a un Policía Motorizado; “Cada vez cadáver” de Fito y Fitipaldis; “1021″ de La Gusana Ciega y “RPDF” de Wiplash.

(Le puede interesar: Nico Ruiz presenta “Qué viva la tusa”, la otra cara del despecho)

Mejor Canción de Rock

“Día mil” de Eruca Sativa; “Esperando una señal” de Bunbury; “Finisterre” de Vetusta Morla; “Lo mejor de nuestras vidas” de Fito Paéz; “No olvidamos” de Molotov y “Que se mejoren” de Wos.

Mejor álbum de Pop/rock

“Trinchera” de Babasónicos; “Monstruos” de Bruses; “La dirección” de Conociendo Rusia; “Los años salvajes” de Fito Páez y “Cable a tierra” de Vetusta Morla.

Mejor canción de pop/rock

“Arráncarmelo” de Wos; “Babel” de Carlos Vives y Fito Páez; “Bye Bye” de Babasónicos; “Disfraz” de Conociendo Rusia; “Qué voy a hacer conmigo???” de Elsa y Elmar, y Bruses.

Mejor álbum de música alternativa

“The Sacred Leaf” de Afro-Andean Funk; “Kick II” de Arca; “Deja” de los colombianos, Bomba Estéreo; “El disko” de Ca7riel y “Motomami” de Rosalía.

Mejor canción alternativa

“Bad Bitch” de Ca7riel; “00:00″ de Siddhartha; “Conexión total”, de Bomba Estéreo y Yemi Alade; “Culpa”de Wos con Ricardo Mollo; “El día que estrenaste el mundo” de Jorge Drexler; “Hentai” de Rosalía.

Mejor álbum de salsa

“Será que se acabó” de Alexander Abreu y Havana D’Primera; “Pa’lla voy” de Marc Anthony; “Luis Figueroa”, de Luis Figueroa; “Y te lo dice...” de Luisito Ayala y La Puerto Rican Power y “Lado A lado B” de Víctor Manuelle.

(Le puede interesar: “Ricky Martin en Concierto”, el artista puertorriqueño regresa a Bogotá)

Mejor álbum de cumbia/vallenato

“Clásicos de mi cumbia” de Checo Acosta; “Feliz aniversario” de Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina; “Quiero verte feliz” de La Santa Cecilia; “El de siempre” de Felipe Peláez, cerrando con “Yo soy Colombia” de Zona 8 R y Rolando Ochoa.

Mejor álbum de merengue y/o bachata

“Este soy yo” de Héctor Acosta El Torito; “Multitudes” de Elvis Crespo; “Entre mar y palmeras” de Juan Luis Guerra; “Resistirá” de Milly Quezada y “Tañón pal’ combo es lo que hay” de Olga Tañón.

Mejor álbum tropical tradicional

“Café con cariño” de Renesito Avich; “Chabuco desde el Teatro Colón de Bogotá” de Chabuco; “Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live in Marciac” de Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola; “Gran Combo pa´ rato” del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro y “Canten” de Leoni Torres.

Mejor álbum tropical contemporáneo

“El mundo está loco” de Jorge Luis Chacín; “All Inclusive” de Marissa Mur; “Trópico” de Pavel Nuñez y “Cumbiana II” de Carlos Vives.

Mejor canción tropical

“Agüita e coco” de Kany García; “El malecón vio el final” de Amaury Gutiérrez; “El parrandero (masters en parranda)” de Carlos Vives, Sin Ánimo de Lucro, JBot y Tuti; “Fiesta contigo” de Luis Figueroa y “Mala” de Marc Anthony.

Mejor álbum cantautor

“Malvadisco” de Caloncho; “Tinta y tiempo” de Jorge Drexler; “Agendas vencidas” de El David Aguilar; “Marchita” de Silvana Estrada; “En lo que llega la primavera” de Alex Ferreira y “El viaje” de Pedro Guerra.

(Lea también: “POPular”, Juan Fernando Velasco presenta su octavo álbum de estudio)

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

“Mexicana enamorada” de Ángela Aguilar; “Mi herencia, mi sangre” de Majo Aguilar; “EP #1 Forajido” de Christian Nodal y “Qué ganas de verte (deluxe)” de Marco Antonio Solís.

Mejor álbum de música banda

“Esta vida es muy bonita” de Banda El Recodo De Cruz Lizárraga; “Va de nuevo” de Banda Fortuna; “Me siento a todo dar” de Banda Los Recoditos; “Sin miedo al éxito (deluxe)” de Banda Los Sebastianes y “Abeja reina” de Chiquis.

Mejor álbum de música tejana

“Despreciado” de El Plan; “Camino al progreso” de Grupo Alamo; “Una ilusión” de Isabel Marie; “Dime cómo se siente” de Destiny Navaira y “Para que baile mi pueblo”de Bobby Pulido.

Mejor álbum de música norteña

“Bienvenida la vida”de Bronco; “La reunión (deluxe)”de Los Tigres Del Norte; “Corridos felones (Serie 35)” de Los Tucanes de Tijuana; “Estas se acompañan con cerveza” de Pesado y cierra con “Obsessed” de Yahritza y Su Esencia.

Mejor canción regional mexicana

“Ahí donde me ven” de Ángela Aguilar; “Cada quien” de Grupo Firme y Maluma;“Chale”de Edén Muñoz; “Como lo hice yo” de Matisse y Carin León; “Cuando me dé la gana”, de Christina Aguilera y Christian Nodal; “Nunca te voy a olvidar” de Mireya con Flor de Toloache, Román Rojas y Jorge Glem y “Vivo en el 6″ de Christian Nodal.

Mejor álbum instrumental

“Back to 4″ de C4 Trío; “Gerry Weil sinfónico” de Gerry Weil y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar; “Ofrenda” de Grupo Raíces de Venezuela; “Maxixe samba groove” de Hamilton De Holanda y “Ella” de Daniela Padrón y Glenda Del E.

(Lea también: “Me duele”, lo nuevo de Bomba Estéreo y Manu Chao)

Mejor álbum folklórico

“La tierra llora” de Paulina Aguirre; “Quédate en casa” de Eva Ayllón; “Flor y raíz” de Pedro Aznar; “Palabras urgentes” de Susana Baca; “Un canto por México - El musical” de Natalia Lafourcade; “Bendiciones” de Sandra Mihanovich y “Ancestros sinfónico” de Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

Mejor álbum de tango

“Horacio Salgán Piano Transcriptions” de Pablo Estigarribia; “Alma vieja” de Los Tangueros del Oeste; “Tango” de Ricardo Montaner; “Milonguero” de Pablo Motta Ensamble con Franco Luciani; “Tango de Nuevos Ayres” de Mariana Quinteros y “Spinettango”de Spinettango.

Mejor álbum de música flamenca

“Orgánica” de Carmen Doorá; “Libres” de Las Migas; “Leo” de Estrella Morente; “El cante” de Kiki Morente y “Ranchera flamenca” de María Toledo.

Mejor álbum de jazz latino/jazz

“Jobim Forever” de Antonio Adolfo; “#CubanAmerican” de Martin Bejerano; “Chabem” de Chano Domínguez, Rubem Dantas y Hamilton De Holanda y, “Mirror Mirror”de Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés.

Mejor video musical versión corta

“Mía” de Cami; “This Is Not America” de Residente con Ibeyi, Lisa-Kaindé Diaz y Naomi Diaz; “A carta cabal” de Guitarricadelafuente; “Hentai” de Rosalía; “Nadie”de Sin Bandera y “Tocarte”, Jorge Drexler con C. Tangana.

(Le recomendamos: Video: desde carros y árboles personas vieron “mejor” el concierto de Dua Lipa)

Mejor video musical versión larga

“Bailaora - mis pies son mi voz” de Siudy Garrido; “Hasta la raíz: El documental” de Natalia Lafourcade; “Motomami” (actuación en vivo por TikTok) de Rosalía; “Romeo Santos: King of Bachata” (documental) de Romeo Santos y “Matria” de Vetusta Morla.