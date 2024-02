El comediante Lokillo representará a Colombia en la Final Internacional de FMS que se disputará en México. Foto: @santiagoserna4e

Yédinson Ned Flórez Duarte, Lokillo, es un fenómeno en el mundo de las batallas de freestyle en habla hispana. No es una exageración. No es una hipérbole. Hay unas cifras que demuestran la magnitud del impacto de su llegada a la escena de los enfrentamientos del rap improvisado.

Vamos por partes. El pasado sábado 10 de febrero en Madrid, España, se definieron lo nombres de los improvisadores que en México, el próximo 24 de febrero, se disputarán el título Internacional de la FMS 2024. Por Colombia, Camilo Ballesteros, Valles-T y Maribel Camilo Gómez, Marithea, lograron su clasificación tras derrotar, respectivamente, al chileno Rodamiento y al argentino Larrix.

Apenas se acabaron los Playoffs, Urban Roosters, la multinacional española dueña de la franquicia de FMS en México, Chile, Argentina, Perú, España y Colombia, habilitó su plataforma para que el público votara y eligiera al competidor número 16. Lokillo, con más de 64 mil votos, fue el ungido y acompañará a Valles-T y Marithea en la representación de Colombia en México. Los tres buscarán el primer título internacional para el país en esta franquicia. Larrix, segundo en el balotaje, obtuvo algo más de 16 mil votos, ni siquiera la mitad de los votos que sumó el improvisador de Dabeiba.

“Dentro de un plazo de tres días, la gente se volcó con Lokillo, el cual dejó ver desde las primeras horas que era inalcanzable. El amor de su gente y su campaña promocional le llevaron a obtener más de 60.000 votos, lo que significa el tener cuatro veces más que su perseguidor más cercano: el argentino Larrix. Gracias a esto será uno de los 16 freestylers que estarán el sábado 24 de febrero en el Pepsi Center de Ciudad de México para tratar de conseguir el trono que obtuvieron Aczino (2019), Gazir (2021) y Chuty (2022)”, escribió Urban Roosters.

El resultado de la votación se explica, entre otras cosas, en la cantidad de seguidores que Lokillo tiene en sus redes sociales (3.7 millones en Instagram). Un público que ha amasado tras años de trabajo en medios de comunicación, títulos obtenidos en concursos de trova, rutinas de comedia, películas que se transmiten en Netflix y lo más reciente, su trabajo en “Perros Criollos”, un show de comedia que incluso ha tenido gira por Europa y Estados Unidos, en el que participa junto al también comediante Juan Pablo Toro, JP, y el fotógrafo Julián Gaviria, conocido como “El de las fotos”.

Sin embargo, reducir su clasificación a la Internacional de FMS de este año solo al número de seguidores que tiene en redes, sería ligero. Desde 2021, cuando Lokillo aterrizó en el mundo de las batallas de freestyle, su desempeño ha sido destacado.

Quedó en el podio de la primera temporada de FMS en Colombia, clasificó a la Internacional de FMS del 2023, se clasificó a la Nacional de Red Bull Batalla en 2021, fue la revelación de la Internacional de God Level All Star en 2022 y en la cuarta edición de los premios que entrega el colectivo “Colombia tiene buena rima”, el antioqueño fue votado como el “Freestyler más viral”. En esos mismos galardones, El Espectador fue elegido como el medio de comunicación más confiable en temas de freestyle.

Sus presentaciones en las batallas le han imprimido frescura a una escena que lo necesitaba. En el poco tiempo tiene en el freestyle, ya cuenta minutos memorables, entradas virales y un estilo que se reconoce fácilmente. Flow, puesta en escena y una narrativa sólida, son algunas de las características del freestyle que hace el de Dabeiba.

Su llegada a esta expresión artística ha generado algún ruido, pues hay quienes consideran que el comediante no tiene la trayectoria ni la experiencia (haciendo rap) que se necesita para afrontar un torneo de estas características. Sin embargo, esta ha sido una crítica proyectada, sobre todo, en foros en redes sociales, porque sus contrincantes aplauden y valoran su aterrizaje en el circuito. ¿Por qué?

El MC barranquillero Filósofo, quien ha estado en las dos temporadas de FMS en Colombia, le dijo a este medio: “La persona con que no esté de acuerdo en la escena freestyle dentro de su corazón sabe que es un mal necesario. Soy consciente que no ha sido toda la vida de acuerdo, pero sí es un improvisador. El mismo idioma, solo que con otra pista”

Y es un “mal necesario”, como dice Filósofo, porque gracias a su llegada a este evento, de alguna forma underground, la industria del freestyle proyecta la consolidación con la inclusión de otros públicos que no necesariamente son raperos. Algo que además puede atraer patrocinadores que le inyecten recursos a una industria que aún está en crecimiento.

Por momentos a Lokillo lo cuestionan por no pertenecer a la escena rapera de la médula. “Lokillo no utiliza como argumento, pero él también tiene sus vivencias callejeras. Le tocó duro en su infancia, le tocó jodido. Solo que se le abrió la puerta antes que a nosotros en otro gremio, solo que en el gremio hip hop está bien visto ser de barrio”, agrega Filo.

Lokillo en FMS: ¿cómo pasó de la trova a la élite del freestyle?

“Desde muy niño vengo improvisando, primero en ritmo de trova, género en el que fui campeón muchas veces y al que le debo todo lo que soy; luego sentí la necesidad de hacerlo en otros formatos entre los cuales el que más emociones me ha traído recientemente es el freestyle, y tras lograr llegar a una final nacional de Red Bull, hoy con mucha alegría les anuncio mi participación en la liga más importante de freestyle en el mundo”, dijo el comediante cuando anunció que iba a estar en la nómina de la primera temporada de FMS en Colombia.

Aunque para muchos llama poderosamente la atención la presencia de un comediante en una escena más familiarizada con el mundo del hip hop, la llegada de Lokillo a esta industria cultural emergente está lejos de ser una casualidad.

Muchos años antes de que Lokillo contemplara la posibilidad de vincularse a las batallas de freestyle de la forma en la que lo ha venido haciendo en los últimos meses, durante una noche de amigos y copas; sin cámaras, reflectores o cientos de testigos, el comediante afrontó su primera batalla de improvisación con una base de rap contra Juan Carlos Fonnegra (Gambeta), uno de los MC de Alcolirykoz.

“El primer rapero con el que yo me puse a improvisar y duramos toda una noche improvisando fue con Gambeta, nada más ni nada menos que el rapero más importante de Colombia. Con él empecé esta goma de improvisar en este formato (…). Los primeros pasitos que di en el freestyle (rap) fue con verdaderos raperos, no con gente que solo sabe batallar”, dijo Lokillo en entrevista para El Espectador.

Después de aquella primera noche, el hombre que acumula dos títulos como Rey Nacional de la Trova (2011 y 2012), otros tres como Rey del Festival Orquídea de Oro (2011, 2014 y 2015) y un par más como Rey del Festival Nacional de la Trova en la Feria de las Flores (2008 y 2010), empezó a masticar la idea de competir haciendo freestyle.

Raperos colombianos como Camilo Ballesteros (Valles-T), Daniel Rendón García (Big Killa) o William Daniel Martín Martínez (Carpediem), todos con amplio recorrido en el circuito nacional e internacional de freestyle, le secundaron la idea y empezaron a entrenar con él.

La participación de Lokillo, que está matizada por la curiosa presencia de un comediante en un mundo de raperos, llamó la atención de varios de los comentaristas de freestyle en habla hispana más destacados del mundo. Entre ellos, el MC argentino Papo.

Lokillo en batallas callejeras

“Mucho antes de la participación en Red Bull ya había ido a ver cómo era el ambiente de las plazas en una competencia de Medellín que se llama Cuatro Barras. Quedé muy entusiasmado, pero por cuestiones de tiempo no había podido asistir a participar, pero esta vez se dio la oportunidad de ir al Rey de la Villa”, le dijo Lokillo a este medio en una nota que se publicó en enero de 2022.

Como el resto de los participantes, el comediante pagó los $5.000 por la inscripción en la competencia que esa noche se terminó ganando Rubén Darío Correa Munera (RBN), un reconocido freestyler colombiano que incluso a representado al país en competencias internacionales como la Batalla de Maestros (BDM).

El debut de Lokillo en las plazas de freestyle no fue malo. Clasificó en los filtros previos de la competencia y llegó a cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por MC Gafas.

“En la plaza se ve la realidad. No hay como maquillar absolutamente nada. Es la sensación de tener un público que se conecta contigo o que manifiesta que no le gusta lo que haces. Es la realidad de la calle. No hay cámaras, no hay directores, no hay luces. Es uno contra otro y lo que logre la gente conectar”. Competir en la plaza se presta, entre otras cosas, para ser más políticamente incorrecto. Para fluir sin estar condicionado por las buenas maneras. “Aunque hoy con las redes sociales y con todo el mundo con un celular en la mano, ya no solo se le habla a las personas que están ahí sino a todo el mundo, pero sí se siente más libertad para poder expresarse. El contexto de la calle hace que todo fluya”.

Daniela Arango Amaya, encargada de la logística del Rey de la Villa, le dijo a El Espectador que la presencia de Lokillo en el evento fue sorpresiva. “La Villa se hace todos los viernes y así se hizo esa semana. Normal. El premio de esa noche era de $100.000 y la inscripción valía $5.000. En un momento alguien llegó por un ladito y me pasó $10.000. “Inscriban a Big Killa y Lokillo”. Yo me extrañé, pensé que estaban tomando del pelo, pero cuando miré efectivamente era él. Solo que no se reconocía porque tenía el tapabocas, una chaqueta negra y la capucha”. Esa noche, dice Arango Amaya, se inscribieron 30 improvisadores.

“La Villa ha tenido dos etapas. Hace mucho tiempo se llamaba la Villa Freestyle, pero dejó de funcionar por algunos problemas, luego nos encontramos con Brayan Córdoba (Elepz líder de la liga) para hablar la posibilidad de revivirla. Hace dos años y medio nos pusimos en esa tarea. Y en eso hemos trabajado desde finales de 2019. Tratando de consolidarla, buscar patrocinios y promoviendo la participación de más jóvenes y nuevos públicos”, agrega Daniela Arango, quien es contadora pública egresada de la Universidad Luis Amigó.

¿Qué le dice a quienes lo cuestionan por no ser parte de la escena del freestyle?, le preguntamos a Lokillo en su momento.

“Sigo mi camino y mi proyecto de mostrarle a la gente las infinitas posibilidades que nos da la improvisación. Cualquier escena diferente a la trova a la que yo entre, al principio va a causar esa incomodidad de que no pertenezco a ese universo, pero cuando comprendan que yo soy un improvisador y que lo que hago me permite hablar todos los idiomas del repentismo, la gente me va a terminar aceptando en cada escena en la que incursione”.