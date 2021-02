LoMaasBello vive el arte desde la música y la escritura

La artista habla de sus nuevos proyectos y cuenta qué ha significado ser afro y vivir de la escena independiente en Colombia.

LoMaasBello, quien tiene una participación este miércoles y jueves en Selector Pro, el programa del British Council de música independiente, cuenta qué la impulsó para crear desde el arte sonoro y luchar por los derechos de igualdad de género y raza.

Su lucha se destaca, también, en el uso del lenguaje incluyente durante esta entrevista.

¿Qué la impulsa a hacer música?

Hacer música es meditar y sanarme. La música siempre ha sido mi refugio y el espacio al que acudo cuando necesito plasmar mis emociones y reflexionar.

¿Qué tan fácil o difícil es hacer arte independiente en Colombia?

Más que ser difícil hacer arte independiente creo que es difícil vivir del arte independiente. Les (Los) artistas muchas veces carecemos de espacios e incentivos económicos porque el arte como oficio en el país se considera privilegio de unos pocos con poder adquisitivo. La cosa se pone más densa cuando perteneces a comunidades históricamente oprimidas como la afro o trans, en mi caso encarno ambas interseccionalidades. Entonces también uno de los principales obstáculos al hacer arte independiente eran los referentes de personas como yo en el oficio porque hay una resistencia por reconocer que lo que hacemos desde diferentes disciplinas es arte en el “sentido académico de la palabra”.

Le ha tocado lidiar con el estigma de la marginalización, ¿cómo lucha contra esto?

Como mujer trans, no binaria, negra y de territorio la estigmatización está a la orden del día. Fíjate, soy de Buenaventura, el principal puerto del país y nuca supe mientras vivía allí lo que es tener algo tan básico como el servicio de agua las 24h del día. Hace 5 años vivo en Bogotá y aunque debo decir que en términos generales mi experiencia aquí ha sido buena porque me ha permitido conectarme con otras personas trans, maricas, racializadas y migrantes que se cuestionan lo establecido por el sistema, no dejan de haber episodios donde el racismo o la transfobia salen a flote, desde persona parando en la calle para intentar tocar mi cabello porque les parece exótico, irrespetando mi espacio personal, hasta otras que insultan por la forma en que me visto.

Mis armas de lucha contra las opresiones han sido el activismo y el arte (de aquí que te mencionaba al inicio que esto hace parte central de mi proceso de sanación personal), milito en el colectivo de Maricas Negras Posa Suto y también he estado vinculada con procesos artísticos con la Red Comunitaria Trans de Bogotá.

¿Considera que ha roto paradigmas desde su defensa por la igualdad de género y de raza?

Creo que los paradigmas se rompen colectivamente, diría que he contribuido a que se vayan cambiando poco a poco desde el trabajo comunitario y las uniones que hemos hecho con los colectivos ya mencionados.

¿Cree que en Colombia hay racismo o aporofobia?

En Colombia el racismo se disfraza de mestizaje. Nos han vendido la idea de que acá todes (todos) somos iguales y que eso del racismo es problema exclusivo de países como EE.UU., y eso es una gran mentira. Basta con mirar que las zonas más pobres, menos educadas y con menor acceso a servicios de salud de calidad del país son regiones cuya población es mayoritariamente afro. Creo que eso ya es bastante diciente del racismo que caracteriza al país. Acá la gente negra es bienvenida cuando sirve como objeto de estudio o cuando se le necesita para mostrar su “folklore”. Lo contrario sucede cuando hay que atender las necesidades de nuestro territorio. Por citar un ejemplo, hace más de 10 años la población de Buenaventura vive entre el fuego cruzado de bandas criminales que se disputan el control del territorio, hay denuncias y es de conocimiento del estado Colombiano pero al parecer las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes para dar solución al problema.

Cuando sale de Buenaventura y se instala en Bogotá, ¿cómo ve la realidad desde ese otro punto?

Yo migré de Buenaventura en el 2009, huyendo de la guerra interna, buscando mejores oportunidades y espacios que me permitieran ser yo. Primero viví en Cali donde terminé la universidad, estudié Administración de empresas y un técnico en Diseño de Modas. Creo que la distancia me permitió reconciliarme con mis raíces, entender el problema de racismo estructural que aqueja a mi territorio y también a construirme desde mi ser trans.

¿Cómo llega la idea de coescribir el libro “Calle Flamingo: Antología Marica en la sesión de poesía”?

Este libro fue el resultado de un proceso comunitario hermoso donde la construcción de lazos de familia fue el eje central. Para muchas personas género diversas, nuestras amigas son la familia y los seres más cercanos con los que compartimos. Participé en el taller de escritura liderado por la Red Comunitaria Trans y Libros del Almario donde se buscaba llevar literatura al barrio Santa Fe. Fue maravilloso escribir durante casi un mes, al final del proceso nos dimos cuenta que el valor cultural del material era gigante y quisimos plasmarlo en esta antología que recoge poemas y escritos en prosa de personas trans, no binarias y maricas. Esto es términos de representación es un paso muy importante.

Este año estrenará su primer EP, ¿qué canciones y temas protagonizarán este trabajo?

El Ep se llamará “Marica Negra”, es un compilado de cinco canciones y un poema que describen mi esencia y experiencia en el mundo como persona racializada y género diversa. El trap es el género musical principal en el Ep, aunque hay fusiones de cumbia y reguetón en un par de canciones.