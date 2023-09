Los seis mejores álbumes colombianos del rock latino, según Rolling Stone

Aterciopelados tiene uno de los álbumes colombianos que aparecen en el listado. Foto: Cortesía

La revista Rolling Stone, como de costumbre, lanzó un listado que integra los mejores álbumes de rock latinoamericanos, desde los años 60 hasta la actualidad. La selección la hizo el periodista musical Ernesto Lechner, que ya ha hecho otros listados latinos, bajo la edición de al editora musical de la revista estadounidense Julyssa Raquel.

El listado llamado “Los 50 mejores álbumes de rock latinoamericano” lo lidera la banda mexicana Café Tacvba con el álbum “Ré” (1994), seguido por “Bocanada” (1999) del argentino Gustavo Cerati y en el tercer puesto con los colombianos de Aterciopelados con la producción “La Pipa De La Paz” (1996).

Esos son los mejores álbumes de rock colombiano, según Rolling Stone

1. “La Pipa De La Paz” (1996) de Aterciopelados: Este álbum lanzado por el dueto bogotano, conformado por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago quedó como tercer mejor entre los 50 escogidos por la revista, destacando canciones como “Cosita Seria”, por su seriedad visceral; “La Culpable”, por sus ritmo folktrónico; “Música” por terner vibraciones curativas y los bajos ‘punkys’ de las canciones “Buena Estrella” y “Baracunatana”. Cabe resaltar, que detrás de su producción estuvo Phil Manzanera, reconocido por sonorizar álbumes de Pink Floyd, Héroes del Silencio, entre otras bandas.

2. “El Rock De Mi Pueblo” (2004) de Carlos Vives: Detrás de esta producción estuvo Sebastián Krys, productor del inglés Elvis Costello, que para Rolling Stone es al número 26. “‘El Rock de Mi Pueblo’ presenta un caso creíble de que el vallenato es el equivalente colombiano del rock” asegura Ernesto Lechner. También destaca las canciones “Como Tú”, “Maleta de Sueños”, “Qué Tiene La Noche” y los tambores y acordones de este álbum de uno de los precursores del tropipop.

3. “La Gran Feria” (1973) de Banda Nueva: Algunas de las canciones que la revista resalta de este álbum de rock progresivo colombiano son “Quiero Contarte”, definida como una balada psicodélica instrumental; “Rumba I”, como una pirotecnia instrumental, “El Blues del Bus”, que a través de un piano de music hall habla del transporte público en Bogotá; y “Emiliano Pinilla”, que combina el tumbao afrocubano con el hippie-rock. El top lo dejó en el número 36 mejor álbum de Latinoamérica.

4. “Un Día Normal” (2002) de Juanes: “El cantante y guitarrista Juanes encontró una receta infalible para canciones pop pegadizas con suficiente ambivalencia de textura como para calificarlas de rock”, dice el crítico musical Lechner, quien asegura que ese sonido lo encontró en Los Ángeles, gracias a su productor Gustavo Santaolalla, padrino del “Latin Alternative”. “La Paga”, “Es Por Ti” y “La Noche”, cover de Joe Arroyo, son algunas de las canciones que destacan del álbum y que lo ubican en el puesto 42.

5. “Génesis” (1974) de Génesis: Es el segundo álbum del grupo que mezcla “mezcla folk-rock con radiantes melodías andinas y una lectura alucinante con infusión de blues del clásico ‘Cumbia Cienaguera’”, según Lechner. La agrupación, que Rolling Stone ubica en el puesto 44, nació de una comuna hippie que creó el bajista Humberto Monroy, que había estado en Los Speaker, banda pionera del rock bogotano.

6. “Mira Lo Que Me Hiciste Hacer” (2021) de Diamante Eléctrico: Esta es la producción más reciente de los álbumes colombianos que integran el listado, que lo ubica en el puesto 49. “Hábil y seguro de sí mismo... un álbum de fiesta funky y una reflexión aleccionadora sobre los estereotipos culturales”, agrega Lechner, quien resalta las canciones “Los Chicos Sí Lloran” y su mayor éxito “Suéltame, Bogotá.”.

Listado completo de 50 mejores bandas del rock latino

50. Los Shakers (Uruguay), “La Conferencia Secreta Del Toto’s Bar” (1968).

49. Diamante Eléctrico (Colombia), “Mira Lo Que Me Hiciste Hacer” (2021).

48. La Revolución de Emiliano Zapata (México), “Revolución de Emiliano Zapata” (1971).

47. Los Jaivas (Chile), “Alturas De Macchu Picchu” (1981).

46. Los Van Van (Cuba), “Los Van Van” (1974).

45. Los Bunkers (Chile)., “Vida De Perros” (2005).

44. Génesis (Colombia), “Génesis” (1974).

43. Raul Seixas (Brasil), “Krig-ha Bandolo!” (1973).

42. Juanes (Colombia), “Un Día Normal” (2002).

41. Rita Lee & Tutti Frutti (Brasil), “Fruto Proibido” (1975).

40. Zoé (México), “Memo Rex Commander” (2006).

39. Puya (Puerto Rico), “Fundamental” (1999).

38. Traffic Sound (Perú), “Virgin” (1969).

37. El Gran Silencio (México), “Chúntaros Radio Poder” (2001).

36. Banda Nueva (Colombia), La Gran Feria (1973).

35. Él Mató a un Policía Motorizado (Argentina), “La Síntesis O’Konor” (2007).

34. Os Paralamas do Sucesso (Brasil), “Selvagem?” (1986) .

33. No Te Va Gustar (Uruguay), “Este Fuerte Viento Que Sopla” (2002).

32. Los Tres (Chile), “Fome” (1997).

31. Eduardo Mateo (Uruguay), “Mateo Solo Bien Se Lame” (1972).

30. Santa Sabina (México), “Santa Sabina” (1992).

29. Los Hermanos (Brasil), “Ventura” (2003) .

28. Mon Laferte (Chile), “Vol. 1″ (2015).

27. Totem (Uruguay), “Totem” (1973).

26. Carlos Vives (Colombia), “El Rock de mi Pueblo” (2004).

25. Molotov (México), “¿Dónde Jugarán Las Niñas?” (1997).

24. Andrés Calamaro (Argentina), “El Salmón” (2000).

23. Los Prisioneros (Chile), “Corazones” (1990).

22. Fito Páez (Argentina), “El Amor Después Del Amor” (1992).

21. Tribalistas (Brasil), “Tribalistas” (2002).

20. Moris (Argentina), “Treinta Minutos de Vida” (1970).

19. Roberto Carlos (Brasil), “Em Ritmo de Aventura” (1967).

18. Sumo (Argentina), “Llegando los Monos” (1986).

17. Karnak (Brasil), “Karnak” (1995).

16. Soda Stereo (Argentina), “Canción Animal” (1990).

15. Natalia Lafourcade (México), “Hasta la Raíz” (2015).

14. Los Amigos Invisibles (Venezuela), “The New Sound of the Venezuelan Gozadera” (1998).

13. Pescado Rabioso (Argentina), “Artaud” (1983).

12. Caifanes (México), “El Silencio” (1992).

11. Santana (México), “Abraxas” (1970).

10. Julieta Venegas (México), “Bueninvento” (2000).

9. Charly García (Argentina), “Clics Modernos” (1983).

8. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio (México), “El Circo” (1991).

7. Babasónicos (Argentina), “Jessico” (2001).

6. Os Mutantes (Brasil), “Os Mutantes” (1968).

5. Los Fabulosos Cadillacs (Argentina), “Fabulosos Calavera” (1997).

4. Milton Nascimento, (Brasil)“Clube da Esquina” (1972).

3. Aterciopelados (Colombia), “La Pipa de la Paz” (1996).

2. Gustavo Cerati (Argentina), “Bocanada” (1999).

1. Café Tacvba (México), “Ré” (1994).

