Karol G comparte emotivo mensaje a Anahí por homenaje en concierto de RBD

La presentación de Karol G y Anahí se dio en la Arena Ciudad de México, el 11 de junio de 2022. Foto: Cortesía Universal Music

Uno de los eventos más esperados del año se llevó a cabo este fin de semana en Medellín. Colombianos de distintas partes del país disfrutaron durante cuatro noches seguidas las canciones más célebres de la banda Rebelde, de la telenovela mexicana, Soy Rebelde. En la noche del 5 de noviembre la actriz y cantante Anahí Puente salió al escenario para cerrar la velada con broche de oro.

Con una camiseta larga y unas botas rosas, la intérprete se desabrochó un pequeño chaleco que ocultaba la frase “Team Bichota” haciendo referencia a la cantante antioqueña Karol G, quien acuñó el término boricua y lo resignificó. En simultáneo le dedicó un mensaje explícito mientras el público gritaba enardecido: “Carolina, amor con amor se paga. Mi reina, te quiero. Tú y yo por siempre”.

El momento quedó registrado en cámara y no tardó en viralizarse en redes sociales. La misma Anahí posteó el suceso por medio de sus cuentas oficiales. En respuesta, Karol G compartió por medio de sus historias un mensaje amoroso, agradeciéndole a la mexicana por ser tan genuina.

¿Qué dijo Karol G?

“En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, se lee al principio del texto publicado en su cuenta de Instagram. “Saber que a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”.

Sin embargo, el agradecimiento no se limitó a las palabras, sino que, a su vez, compartió por el mismo medio memorias del día en el que se conocieron en Ciudad de México a mediados del año 2022, en el que juntas cantaron la canción “Sálvame” en la Arena.

“Donde todo empezó... Todavía no puedo creer que juntas tengamos este momento así de mágico”, recordó la antioqueña. Su colaboración en vivo fue aplaudida por cientos de fanáticos, ya que se dio después de 11 años de ausencia de Anahí.

Conciertos de RBD en Medellín

Las cuatro fechas que se vivieron en Medellín fueron la apertura a la gira de la banda por Suramérica, la próxima parada es en Río de Janeiro, Brasil. Tanto en México, como en Estados Unidos, el evento rompió récords en ventas.

En Colombia, ha sido la gira de conciertos que más rápido se agotó, tuvo la mayor asistencia en un evento musical (incluyendo festivales) y también tuvo la mayor cantidad de personas en fila virtual para la compra de entradas, con un total de 675.000 personas.

