Luisa Fernanda W contó cuáles son las exigencias de Pipe Bueno para sus conciertos

Pipe Bueno aseguró recientemente que se irá del país. Foto: Johan López

La influenciadora Luisa Fernanda W estuvo en el camerino, previo a uno de los conciertos, del cantante de música popular Pipe Bueno, con quien se encuentra comprometida y mantiene una relación desde hace cuatro años. Allí la creadora de contenido reveló en sus historias de Instagram algunas de las exigencias que el músico le hace a logística de estos eventos.

Exigencias de Pipe Bueno para sus conciertos

Las peticiones del caleño, que también se conocen en la industria musical como rider, fueron exhibidas por su pareja, quien muestra algunos productos como “Electrolit (suero), Buchanan’s (whisky), fruta”. Aunque agregó que “lo más importante para Pipe siempre va a ser tener agua y todo el mecato, que más que todo se comen sus amigos, a los que invita por lo general a los shows”.

De esta manera, quedaron en evidencia algunos de los requerimientos del artista en cuanto a bebidas y alimentación, y otros que tienen que ver con su cuidado personal. La influenciadora añadió en el video que también es importante para él “un buen espejo para poder prepararse para el show, toallas, un desinfectante y yo creo que, por ahora, así”.

Esto demuestra que las peticiones del artista a los organizadores de conciertos son las habituales, que seguramente también incluirán transporte y otros elementos de higiene. Otros artistas mundiales han sido conocidos por sus exigencias excéntricas como el caso de la cantante Beyoncé, quien pidió que el papel higiénico en sus baños fuera de color rojo, vino blanco y vajillas de plata.

Pipe Bueno se va del país

Pipe Bueno hace parte del jurado del programa musical “Yo me llamo” que transmite de lunes a viernes el Canal Caracol. Esta sería su última participación en el programa de confirmarse que el cantante se va a vivir a México, como ya lo anunció, en donde tiene la intención de trabajar en un programa de televisión de ese país en el que varios artistas hacen versiones en rock de sus propias canciones.

“Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”, aseguró en en una entrevista con el programa Día a Día.