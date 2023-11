Pipe Bueno se va de Colombia, esto dijo sobre sus planes a futuro

El cantante caleño, Pipe Bueno, lanzó su primer álbum homónimo en la ciudad de Medellín en el año 2008 Foto: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez

El cantante caleño de música popular, en una entrevista con el programa Día a Día del Caracol Televisión y la emisora La Kalle, contó detalles de su inminente salida del país para el año 2024. El artista, uno de los jurados de la actual temporada de “Yo me llamo”, mencionó que sus planes para radicarse en el exterior tienen el objetivo de darle un nuevo enfoque y aire a su carrera. “Queremos jugar en las ligas mexicanas, por así decirlo y creo que definitivamente la mejor opción es irnos”.

¿Pipe Bueno se va de Colombia?

Pipe Bueno tiene en sus planes abrirse camino en la industria musical de México y comenzar nuevos proyectos que le den un nuevo impulso a su carrera. Aseguró que próximamente participará en un programa de televisión mexicano en el que varios artistas hacen versiones en rock de sus propias canciones.

“Esto no significa que me vaya a olvidar de Colombia ni que no vaya a regresar al país. Más bien, seguiré teniendo shows normales; los conciertos continuarán como si estuviera aún en Colombia. Tomaré vuelos de México a Bogotá y de Bogotá a cualquier otro lugar del país. De esta manera, estaré yendo y viniendo constantemente para los shows y demás eventos, y evidentemente, para seguir compartiendo mi música con ustedes”.

La nueva vida de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

“Estamos con la mudanza, el colegio de los niños, las cuentas bancarias: seguimos en esa prioridad de movernos, y cuando sepamos la fecha, ustedes serán los primeros en saberlo”.