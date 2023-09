Luister La Voz: “Hay que salir de la zona de confort para evolucionar”

Ryan Castro (izq.), Luister La Voz (cen.) y Silvestre Dangond (der.) en la grabación del videoclip de la canción "Espacio". Foto: Cortesía Prensa Luister La Voz

Luister La Voz lanzó su canción con Silvestre Dangond y Ryan Castro. Algo histórico dentro de la champeta, que antes pasó por varias fases. Se filtró primero en Cartagena y luego se lanzó oficialmente con los picós, que hacen mezclas en vivo. “Yo hago un trabajo más difícil que es ir a los que no son conocidos como ‘La Ameneza’ o ‘El original de Cañoloro”, agrega.

La salida en plataformas musicales ayudó a que se volviera viral en en el Caribe y en las redes sociales. “Esa virilidad de la canción le llamó la atención de los artistas”. Al inicio solo estaría Ryan Castro, con quien tenía una amistad. Luego llegó Silvestre. “Me dice un productor puertorriqueño que le gustó la canción. Yo no tenía las esperanza. A los cinco días Silvestre se monta al tema. Hacemos el contacto por Instagram” asegura.

También dijo que el cantante vallenato le elogió las melodías y la letra de la canción. “Silvestre me dice ‘cómo le vas a decir a ella que más espacio, que soy luna cuando eres sol’”. Estos halagos contrastan con algunas críticas a la versión remix. Una particularidad es que esta no tiene el “espeluque”, algo así como el pregón en la salsa, que característico del género.

La intención de un remix es mejorar la versión original, pero hay gente que dice que mejor se queda con la original, ¿Cómo sientes esa resistencia de algunos?

Es normal esos comentarios porque cuando uno está pa’ la evolución a la gente le parece raro. Así mismo pasó con Silvestre, que decían que no estaba haciendo vallenato que mejor se quedaban con el el Silvestre de antes. Ese es el precio que uno paga por ser el artista más influyente de la champeta. También es bueno que la gente opine, pero un remix siempre va a sumar.

Los productores de champeta generalmente se inspiran en ritmos africanos que adaptan al género, ¿Cómo es tu inspiración en la composición?

Yo primero le doy gracias a Dios por el don que tengo, que no todo el mundo tiene. Hay algunos que componen rimas, pero no van al trasfondo de las palabras, de jugar con las métricas, de desglosar las palabras, crear metáforas. Entonces cuando voy al estudio simplemente hago música, no voy a las canciones de África o que este ritmo me gustó, no. Compongo con el beat o sin él. Trato de tocar a la gente y de hablar de cosas que van muy por dentro. Entonces cuando hago música no pienso en champeta, sino en música.

A inicios de este año sacaste una canción con Ovy On The Drums, que es el productor más importante en la escena urbana del país, ¿Qué dijeron los productores de champetas cuando vieron esto?

Es un problema grande porque hay un grupo que son celosos. Cuando sacamos eso dijeron que no era champeta y yo soy una persona que me gusta fusionar. Muchos lo vieron bien y otros no. Esa oportunidad no se puede desaprovechar porque Ovy es el productor urbano número uno en Latinoamérica. Es como cuando Shakira bailó en el Super Bowl, ella dice que bailó champeta, entonces ese mismo grupo que te digo, dijo que eso no era champeta, que era soukous, que es africano, que no se qué. Eso fue controversia en Cartagena, pero el resto del país lo vio bien.

Este acercamiento con los artistas de reguetón, ¿Es algo genuino o es una búsqueda tuya?

Yo soy un artista urbano. Mi fuertes la champeta, pero siempre de niño me ha gustado ser versátil. Tengo champeta con cumbia, con R&B, con salsa. Hay que salir de la zona de confort si está en proceso de evolución, hay que tocar puerta en diferentes mercados. Soy una persona que me gusta juntarme y más si es un artista de otro género.

