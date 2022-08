Marc Anthony: los 30 años de historia musical de un sonero elegante

Marc Anthony tiene más de 30 éxitos en las listas de Billboard a lo largo de su carrera musical y más de 7,1 billones de vistas en YouTube. / Medios y Media Foto: Getty Images - Medios y Media

Marc Anthony, quien se ha destacado por su vasto recorrido y exitosa carrera, será el primero en presentarse en el Coliseo Live de Bogotá, teniendo como invitado al artista vallenato Felipe Peláez, en una de las arenas más grandes de Latinoamérica, este 12 agosto a las 8:00 p.m.

En el Coliseo, ubicado a la salida de Bogotá por la calle 80, también se estará presentando el mexicano Christian Nodal, intérprete de éxitos como “Adiós amor”, “Ya no somos ni seremos” y “Vivo en el 6”, el sábado 13 de agosto junto a Yeison Jiménez.

Le puede interesar: Susana Baca regresa a Colombia con conciertos en Cali y Bogotá

Marc Anthony, uno de los grandes intérpretes de la salsa, ha pasado también por los géneros del bolero, la balada y el pop. Su carrera comenzó en 1991 con el hip hop en el dúo Little Louie & Marc Anthony, su primer álbum “When the Night is Over”, llegó a la posición número uno de varios listados de música en Estados Unidos.

En 1993, Anthony alcanzó el estrellato al lanzar su primer sencillo de su álbum como solista “Otra nota”, donde realizó una reinterpretación en formato de salsa de “Hasta que te conocí” del Divo de Juárez, Juan Gabriel.

La sobresaliente voz tenor del neoyorquino ha sido su firma personal en el mundo de la música desde 1990, siendo una de las más fáciles de reconocer de la salsa.

El artista también ha compartido su faceta como actor en la gran pantalla, participando en películas como El cantante haciendo el papel del rey de la salsa Héctor Lavoe; Vidas al límite, de Martin Scorsese, y The Capeman, un musical de Broadway de Paul Simon.

Éxitos musicales

En 1994, Marc Anthony junto a La India, de Puerto Rico, lanzaron el sencillo “Vivir lo nuestro”, producido por Sergio George, que fue interpretado en un concierto de salsa titulado La Combinación Perfecta. El video musical sobrepasa los cincuenta millones de reproducciones y estuvo en el top diez de Hot Latin Song de la revista musical Billboard.

Con la composición de Omar Alfanno, en 1997, Anthony logró su primer número uno en los listados de música estadounidenses con “Y hubo alguien”, un tema recargado de indiferencia sobre una pareja que fue víctima de la traición.

En 2007, el cantante en su faceta de actor protagonizó la biopic de Héctor Lavoe, con su exesposa Jennifer López, quien interpretaba a Puchi, amante y luego esposa del cantante. A pesar de que la película no recibió buenas críticas como se esperaba, el álbum homónimo que hacía parte de la banda sonora sí tuvo un eco importante.

La banda sonora debutó en el número uno en la lista Billboard Top Latin Albums y en el número 31 en Billboard 200. En su segunda semana, alcanzó el puesto número uno en Top Latin Albums, pero retrocedió dos lugares para terminar en la casilla 33 en Billboard 200. Todavía alcanzó su punto máximo en los mejores álbumes latinos en la tercera, cuarta y quinta semana, y pasó al número 32, número 44 y número 55 en el Billboard 200.

Marc Anthony ha sido reconocido con varias certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA). Cuenta con más de treinta éxitos en las listas de Billboard a lo largo de su carrera musical y más de 7,1 billones de vistas en YouTube.

El álbum más vendido del artista neoyorquino es 3.0, que tiene certificación de diamante de la RIAA, pues se han vendido más de 600.000 copias en el mundo.

De este trabajo discográfico se desprende el éxito “Vivir mi vida”, cover de la canción del argelino Khaled como una melodía de salsa, que ganó un premio Grammy Latino en 2013 por Mejor grabación.

Marc Anthony ha ganado más de once premios Grammy Latinos, incluyendo Mejor álbum pop latino en 2005, Grabación del año en 2013, Canción del año en 2000 y Mejor álbum de salsa en 2005, 2008 y 2014, por mencionar algunos.

Le puede interesar: ¿Colombia está lista para un título mundial de freestyle?

Además de la presentación que se llevará a cabo en el nuevo Coliseo Live de Bogotá como parte de la inauguración del establecimiento este 12 de agosto, el poeta de la salsa también actuará en la Feria de las Flores en Medellín el sábado 13 de agosto, donde compartirá escenario con Silvestre Dangond, Jessi Uribe, Hebert Vargas, DJ Agudelo 888 y DJ Pope, en el Estadio Atanasio Girardot, desde las 5:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Marc Anthony en Bogotá. Viernes 12 de agosto en el Coliseo Live. Información y boletería en Taquilla Live.