Marcos Witt en Colombia: ciudades, fechas y boletas

Marcos Witt de 63 años es uno de los artistas góspel más influyentes del continente Foto: Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El premiado artista cristiano Marcos Witt anunció que regresará a Colombia con su tour de conciertos llamado “Legado”, que se denomina así por su más reciente álbum en el que incluye colaboraciones con los intérpretes góspel más representativos del momento como Taya, Indiomar, Montesanto, Un Corazón, Dariana, Sarai Rivera y Kike Pavón, una producción que incluye los clásicos de la canción cristiana junto a temas inéditos.

Witt celebra con esta gira 39 años de carrera profesional y tendrá dos fechas en Colombia. El 10 de octubre estará en Bucaramanga, en el CENFER y el 16 del mismo mes, en el Movistar Arena de Bogotá.

Desde ya se anticipa que el también conferencista y predicador interpretará icónicos temas como ‘Tu Fidelidad’, ‘Renuévame’, ‘Temprano yo te buscaré’, ‘Gracias’, ‘Dios Imparable’ y ‘Sana nuestra tierra’, entre otros. Así mismo, han adelantado que habrá invitados especiales locales que se subirán al escenario a acompañar en algunos de los temas al mexicano.

Precios y cómo adquirir boletas para ver a Marcos Witt

Sobre el público al que está dirigido el espectáculo los organizadores indicaron: “Este concierto no está dirigido exclusivamente a una denominación religiosa. Es un espacio abierto para católicos, creyentes no practicantes o cualquier persona interesada en la música como herramienta de fe, gratitud, consuelo y encuentro con Dios”. Se trata Deun show para personas de 12 años en adelante.

Los precios de las entradas a los conciertos de Marcos Witt están entre $119.200 y $290.000 más servicio, en Bogotá.

En Bucaramanga, oscilan entre $149.000 y $290.000 más servicio. Las boletas se adquieren en Tuboleta.

¿Quién es Marcos Wiit?

Marcos Witt nació en San Antonio, Texas, hace 63 años, aunque pasó buena parte de su infancia en Laredo, México, ya que sus padres eran misioneros. Comenzó su carrera musical en 1984, ha vendido más de 10 millones de álbumes y fue uno de los primeros del género góspel en figurar en la música latinoamericana.

Ha sido premiado con 6 Latin GRAMMY y 2 Premios Billboard de la Música Latina. Adicionalmente es propietario del sello CanZion Producciones y del Instituto CanZion, que cuenta con más de 45 escuelas en el mundo.

Witt también es escritor, ha lanzado cerca de veinte textos sobre fe y liderazgo.

Witt tiene un vínculo especial con Colombia. En el 2008 grabó uno de sus álbumes en vivo más representativos, “Sobrenatural”, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Al dejar de pastorear a su iglesia Lakewood en Estados Unidos fue el también cantante Danilo Montero, quien lo remplazó, Montero es casado con la colombiana Gloriana Montero.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento