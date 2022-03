Mía Terán: “Siento que encontré mi esencia musical”

Mía Terán escribió "Háblame claro" como un proceso de catarsis. / Archivo particular

¿Cómo llega a ese punto de decir “Háblame claro”?

He tenido algunas relaciones en las que he pasado por todo lo que hablo en la canción y las cosas no están claras. En una última relación que tuve me pasó lo mismo, pero todo era tan claro y me di cuenta de que había falta de comunicación. A estas alturas ya estamos grandes, no puede ser que esto siga pasando. Uno está en la capacidad de poder decir lo que quiere. Pero siempre esperamos al final, cuando ya se enamoró o se ilusionó para que le digan que no quieren nada serio. Siento que sucede más en el caso de los hombres, porque muchas veces le huyen al compromiso, pero también hay ocasiones en que las mujeres no queremos nada serio.

(Le recomendamos: ¿El reguetonero puertorriqueño Mora lanzará nuevo álbum?)

¿Cómo fue el proceso de escribir en compañía de otros compositores?

Fue algo muy gratificante y mágico. Venía de un proceso en el que escribía en formato poema y cantaba bachata-pop o pop-rock, muy diferente a lo urbano. Cuando me voy a hacer esta canción a Medellín, me doy cuenta de que todo es colaborativo, en equipo, y eso me gusta muchísimo, porque mientras más gente está involucrada en la composición, el proceso se disfruta mucho más. Yo llegué y les conté toda la historia de mi última experiencia de amor que tuve y a partir de eso todos comenzamos a lanzar ideas y tuve la suerte de contar con dos compositores increíbles como Aeme y Amuna. Fui como en modo aprendizaje y muy receptiva a entender cómo se escribe y se habla en el género urbano, que no es igual a otros géneros.

Su anterior sencillo fue “Nos arriesgamos”, una balada pop. ¿Cómo llegó a una canción con tintes urbanos?

Yo no voy a dejar de cantar nunca baladas pop-rock. Me considero una cantante bastante versátil, pero definitivamente ya tenía el bichito de cantar una canción urbana. Casi todos los días escucho un poco de reguetón y también a Sebastián Yatra, Camilo o a Greeicy, que son como mis referentes. A mí me daba un poco de miedo, porque el género urbano en Ecuador no es tan fuerte como en Colombia, pero yo dije que no me podía quedar sin hacer algo solo por el miedo. En toda esta transición de cambios de género, siento que ya encontré mi esencia musical, lo que quiero, quién soy, qué me gusta, con qué palabras quiero hablar. Así como dice la canción “Háblame claro”, yo también quiero hacerlo.

¿Cuál es ese estilo que quiere mantener?

Quiero que mis canciones sean muy honestas, muy reales. Es algo con lo que el público se identifica y definitivamente vamos a mantener en mis canciones. Que no sean nunca letras vacías, sino siempre con algún mensaje.

(Le puede interesar: Tati K y su cumbia para el “Amor de lejos”)

Mia Terán - Háblame Claro (Official Video)

¿Cómo vive los procesos de composición?

Cada canción que yo escribo es una catarsis 100 %. Tengo en mis notas canciones para muchas cosas y cuando ya las escribo y las hablo es común sentir que me liberé.

¿Qué nuevos proyectos nacen a partir de “Háblame claro”?

Siempre voy a estar hablando del amor, porque soy muy enamoradiza y romántica. Estos temas me mueven muchísimo; pero también vamos a hablar de empoderamiento femenino, que de alguna forma se relaciona con el amor, porque es como hablarle a la mujer a que tenga la fuerza de decir las cosas y hacer lo que ella quiere. El próximo sencillo, que presentaré en mayo, va a ser como un himno para las mujeres. La voy a sacar en colaboración con Mariana Gómez, la protagonista de Arelys Henao.

¿En qué momento de la música siente que está ahora?

Siento que este es mi momento. Ha sido muy bonito el crecimiento y la experiencia. Sin ese proceso no estaría aquí hoy. Ahora, a mis 28 años, siento que tengo una claridad absoluta de en qué punto estoy y a dónde quiero llegar. Es algo que no puedo expresar con palabras, pero que me dice que voy por el camino correcto, lento pero seguro. No estoy esperando que las cosas pasen de un día para otro. Apenas es mi primer sencillo en este género.

(Puede leer: Lida Esperanza Cuta: un talento que cura)

¿Qué va a pasar con la actuación?

Va todo a la par. Saqué mi nuevo sencillo y me tocó también ir a rodar una película en una ciudad de Ecuador y se estrena en septiembre. Se llama Amor en los tiempos de like y muy probablemente estará en alguna plataforma de streaming. Este 31 de marzo estreno un musical acompañada de mi familia. Estamos tratando de romper un récord Guinness de más miembros de una familia en un musical.

¿Qué le permitió hacer parte del proyecto “Cepeda en tablas”?

Cantar con Andrés Cepeda ha sido una de las cosas más bonitas que he podido vivir. Aprendí muchísimo, tuve la oportunidad de pararme por un largo tiempo a cantar con él. Me hizo aprender como artista y como persona, porque requiere mucha humildad y sencillez, así como disciplina, porque hay que estar a la altura de un artista como él. Me preparé para estar en el escenario. Eran dos funciones diarias; algo agotador, de locos, pero finalmente eso es lo que yo quiero hacer.