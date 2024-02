Michelle Obama ganó un premio Grammy, ¿por qué?

Michelle Obama ganó el premio en la categoría Grabación de narraciones y cuentos.

Michelle Obama, la ex primera dama de Estados Unidos, obtuvo un galardón en la última edición de los Premios Grammy, que se desarrollaron en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles. La abogada y escritora ganó el premio en la categoría Narration and Storytelling Recording (Grabación de narraciones y cuentos) por la grabación de su audiolibro The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times, el cual escribió durante la pandemia del covid-19.

Obama compitió contra Meryl Streep, el senador Bernie Sanders, William Shatner y el productor Rick Rubin. El premio fue entregado durante el pre-show de la ceremonia, al la cual la ganadora no asistió. Sin embargo, en una historia de Instagram, celebró su triunfo.

Esta es la segunda ocasión en la que resulta victoriosa en los Grammy, pues en 2020 ya había ganado una estatuilla por Mejor Álbum de Palabras Habladas, gracias a su bestseller Becoming, que está inspirado en sus memorias y experiencias. Con este premio, iguala a su esposo, Barack Obama, quien también ha sido ganador dos veces en la misma categoría.

En una entrevista para People, Michelle Obama contó que The Light We Carry surgió como una respuesta a las preguntas que recibía sobre cómo ha afrontado los obstáculos que se le han presentado a largo de su vida como funcionaria, madre y esposa. “Todo el mundo pedía algunas respuestas sobre cómo afrontar la situación. Y por alguna razón me preguntaban: ‘¿A qué te dedicas?’ Tuve que empezar a pensar en eso”.

Y agregó que: “Durante los 58 años que he vivido, puedo mirar hacia atrás y decir: así es como lidio con el miedo. Estas son las cosas que me digo a mí mismo cuando necesito levantarme. Así es como me mantengo visible en un mundo que no necesariamente ve a una mujer negra alta. Así es como me mantengo blindado cuando me atacan. El libro es esa ofrenda”.

El año pasado, Obama estuvo nominada al Emmy a mejor serie de no ficción o especial por The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times, un documental en el que habló sobre los desafíos y las lecciones de vida que conformaron su segundo libro y en el cual trabajó junto a Oprah Winfrey. En esta ceremonia, no logró llevarse el premio a casa.

