Miguel Morales, la gran dinastía del Vallenato

Miguel Morales reunió a nueve acordeoneros, entre ellos, una mujer, para que hicieran parte de su última producción musical, "Yo soy la voz". Foto: Cortesía: Fredy Melo

El ícono del vallenato romántico Miguel Morales, presenta “Yo soy la voz”, un álbum variado, donde invita a destacados intérpretes del acordeón como Omar Geles, Pepín Soto, Víctor ‘El Rey’ Reyes, Chide García, Gabriel “Chiche” Maestre, Juan José Granados, Wendy Corzo, Alejandro Ojeda y Marcos Bedoya.

(Lea también: Lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, según Rolling Stone)

Una producción con el sello característico del intérprete vallenato que trae consigo canciones en su conocido estilo romántico, la razón por la cual se ha incrustado en el género del vallenato por 39 años.

Junto a sus hijos, Kanner y Keyner que conforman la agrupación, Los K Morales, y la memoria vigente del ‘Rey de la Nueva Ola’, Kaleth Morales, ha creado una de las grandes dinastías dentro del género vallenato.

Miguel Morales lanza nuevamente una producción musical después de seis años, demostrando estar a la vanguardia dentro del género y adaptándose a nuevos medios de difusión y comunicación como lo son TikTok e Instagram.

Uno de los sencillos destacados de este álbum es “Lástima” de la autoría de “Tico Mercado” y constituye el primer video clip del álbum, rodado en la ciudad de Valledupar con el director Luis José Durán.

(Le recomendamos: Sobreoferta de conciertos en 2022: lo bueno, lo malo y lo feo)

¿De dónde nace la idea de crear “Yo soy la voz”?

Después de seis años de no presentar una nueva producción, invito a Omar Geles para grabar una canción que se llama “Hoy”, para ver qué pasaba. Nos emocionamos mucho, somos amigos desde hace mucho tiempo y cuando salió la canción, en la costa le fue muy bien.

A partir de eso, empecé a contactarme con Gabriel ‘El Chiche’ Maestre, Victor ‘Rey’ Reyes y más que me llevaron a pensar, ¿por qué no sacar un álbum? Además de invitar a acordeoneros hombres, también invité a Wendy Corzo, una espectacular acordeonera con la que grabé, “Lástima”.

Fue algo difícil grabar durante la pandemia, pero, gracias a Dios, todo se nos facilitó para poder crear esta producción musical.

Siendo este su álbum número 19, ¿qué nuevos elementos hay en el disco?

Diría que tenemos variedad, todas las canciones cuenta con diferentes arreglos e incluso grabé una canción del estilo ‘panameño’, de Moisés García y que grabé junto a una artista de ese país, Sandra Sandoval.

(Lea también: Jisoo, de Blackpink, hará su debut en solitario en 2023)

Lo más divertido que se dio en esta producción, fue los diferentes encuentros que tuve con los acordeoneros, el aporte que cada uno le da al álbum y la oportunidad que le brindo a la mujer en este género.

¿Cómo llega usted a Wendy Corzo?

Trabajé con el hermano de ella cuando fui director en la Casa de la Cultura en Valledupar. Yo ya le estaba haciendo un seguimiento a Wendy desde los festivales porque me parecía una mujer muy versátil en lo que hacía.

Le comenté a mi esposa y me dijo que debía darle la oportunidad a esa muchacha. Yo veo que las mujeres se preparan profesionalmente y se esfuerzan para trabajar de la forma que se merecen.

¿Cómo fue para usted reunirse nuevamente con acordeoneros como Omar Geles, ‘El Rey’ Victor Reyes y ‘El Chiche’ Gabriel Maestre?

Fue algo muy fácil, me costó una llamada y cada uno sacó el tiempo para venir a trabajar en este proyecto. Les estoy muy agradecido por participar, por aportar al folclor y no cobrarme, por hacerlo porque les nació de corazón.

(Le recomendamos: Spotify 2022: las 10 canciones más escuchadas del año en Colombia)

Siento que este álbum va a gustar mucho en Colombia y a los seguidores de la dinastía Morales, quiénes son lo que me mantienen aquí después de 36 años.

¿Cómo ha sido para usted mantenerse vigente dentro del género?

Diría que hay un catálogo que me sostiene y que al inicio yo no le prestaba mucho cuidado, y es el hecho de que, con ayuda de mis hijos, ahora me integré a las redes sociales, me encuentran en Instagram, en TikTok, creando contenidos.

Esto es algo que en mi época no existía, pero ahora con asesoría, estoy en las redes. También es importante recordar que hay vigente una dinastía creada por mis hijos, Kaleth, Los K Morales, y se están incursionando también los hijos de Kaleth.

Gracias también a los homenajes que le han hecho a Kaleth, que me han hecho a mí, seguimos aquí vigentes.

¿Por qué decidió llamar a esta nueva producción como “Yo soy la voz”?

Desde mis inicios, siendo cofundador y, participe de Los Diablitos del Vallenato, me separé de la agrupación cuando éramos una empresa consolidada, muchas personas me decían que no me iría tan bien como solista y acá estamos.

(Le recomendamos: Muere Jeremiah Green, batería de Modest Mouse, a los 45 años por cáncer)

Yo soy la voz de los Diablitos y cuándo me fui, me puse ‘Miguel Morales, la voz del pueblo’. Se empieza a construir el catálogo con “Mi diosa humana”, “Sirena encantada”, canciones hermosas que se han mantenido con el tiempo.

A raíz de ‘la voz del pueblo’, he podido ser candidato en dos ocasiones a la alcaldía de Valledupar, este será mi tercera candidatura; tengo un corazón muy noble y deseo servirle a mi prójimo. Sí llegó hasta ese punto, pedirle a mi Dios sabiduría para hacerlo bien.