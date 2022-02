Miky Woodz: “Living Life” es una antesala de lo que viene este año”

Miky Woodz empezó a difundir sus proyectos musicales en la plataforma digital Freestyle Manía, donde rápidamente fue ganando seguidores a mediados del 2013. / Cortesía

¿Cómo recuerda sus comienzos en la música?

Estaba en Estados Unidos estudiando y jugando baloncesto, pero tuve que devolverme a Puerto Rico por unos problemas personales, y cuando regresé empecé a tomar algunos ritmos de canciones que veía en YouTube, y con base en ellos escribía cosas. En ese momento había una página de freestyle que se había hecho viral; así que me grabé con mi celular, subí mi primer video y la gente comenzó a interactuar con mi música, me comentaban, me daban like, compartían mis videos y la gente me conoció gracias a eso.

¿Cuál ha sido el reto más grande que le ha impuesto la industria musical?

Lo más difícil fue crear mi propia línea, porque estábamos acostumbrados a un género en el que si tú no tenías la ayuda de ningún otro artista que estuviese bien posicionado, era muy duro que se conociera tu talento o escucharan tu música. Ese ha sido el mayor reto, porque desde el inicio de mi carrera siempre he estado enfocado en hacer mi propio camino y nunca conté con el apoyo de un artista grande ni de un sello discográfico, hasta que empecé a pegar mis propias canciones por mi cuenta.

(Le puede interesar: ¿Indirecta para Anuel?: “Mamiii”, la nueva canción de Karol G y Becky G)

¿Cómo fue el proceso creativo de su EP “Living Life”?

Este proyecto está enfocado en el trap, pero también tiene reguetón. El concepto del EP lo escogí gracias a la pandemia, porque en ese momento me costaba creer que eso estaba pasando, que muchos otros jóvenes al igual que yo estábamos pasando por una situación completamente nueva. Fue muy duro saber que nos iban a encerrar y que eso iba a implicar un atraso enorme en proyectos. Eso me preocupaba mucho. Luego quise asumir esa situación de manera positiva, porque en ese momento estaba muy enfocado en mis conciertos, en el disco que estaba haciendo, viajaba mucho y tenía muchos shows, pero con la cuarentena tuvimos que dar una pausa obligatoria. Living Life es un balance de todo lo que me dejó la pandemia.

¿De qué forma vivió usted todo lo que trajo el confinamiento?

En lo profesional, fue demasiado difícil porque tuve que parar absolutamente todo, tenía muchos planes para ese año, iba a visitar países que no conocía; pero en lo personal utilicé ese tiempo para estar con mi familia, mi hijo nunca tendrá cinco años de nuevo y sabía que debía aprovechar cada momento. El dinero se recupera, pero el tiempo no. No quise pasar por alto cosas y luego arrepentirme.

¿Tiene alguna favorita entre las ocho canciones que componen el EP?

Me gustó mucho Nos vemos later, porque es un reguetón comercial y es diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí. Esos temas así representan un reto, porque la gente sabe que soy rapero, que hago mucho trap, pero así mismo hay gente que no sabe que también hago otro tipo de cosas. Me gusta mucho probar otro tipo de ritmos, y ese tema me gusta mucho.

“Living Life” contiene trap y reguetón, ¿qué otros sonidos incluye el EP?

Hay de todo un poco, un reguetón que es más de calle, tiene mucho dembow, y la mayoría de canciones son trap, pero con estilos diferentes. Este EP es como una antesala de lo que viene para este 2022.

(Puede leer: Kenny G, el músico que no todos quieren escuchar)

¿Qué opinión tiene sobre la evolución que ha tenido el género urbano en los últimos años?

Creo que ha sido un largo camino, pero hoy en día se puede decir que este es el género más escuchado en el mundo. Es una bendición que yo pueda llevar el pan a la mesa de mi casa, buscarme mi dinero haciendo lo que amo, que mis fans me apoyen y les guste lo que hago. Todos los días sale un talento nuevo, y eso me parece muy bueno, porque a veces uno trabaja mucho por su proyecto, porque quiere verlo crecer. Cuando llega el momento de ver los resultados, la sensación es muy gratificante, y sé que así será para todos los artistas emergentes que les meten ganas a sus proyectos, van a salir adelante seguramente, y van a llegar lejos.

Colaboró junto a Darell y Myke Towers, ¿cómo fue trabajar con ellos?

Con ellos tengo una excelente relación dentro y fuera de la música, son mis amigos y desde un principio hemos estado en comunicación. Ellos respetan lo que yo hago, y por supuesto yo siento un profundo respeto por el trabajo de ambos. Quise involucrarlos en este proyecto porque nunca habían estado presentes en algo mío.

¿Con qué otro artista le gustaría trabajar en un futuro?

Mi colaboración soñada es con Drake, también con Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, él en particular me inspira muchísimo y quisiera que hiciéramos algo juntos algún día.

¿Qué proyectos tiene para 2022?

Próximamente estaremos en Colombia, vienen muchas cosas grandes dentro y fuera de la música para mis fanáticos, así que espero que estén pendientes de mi carrera y mis redes sociales para que estén conectados con todo lo que va a pasar.