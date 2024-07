Morat y su código de vestir: ¿Por qué pidieron asistir a sus conciertos en pijama?

Morat en el estadio Metropolitano de Madrid, su primera parada de la Gira de Estadios. Foto: EFE - JP Gandul

La banda Morat, conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, se presenta este fin de semana en Bogotá, para después seguir a una presentación en Medellín el 13 de julio. La agrupación continuará por ciudades de otros países como Ecuador, República Dominicana, Argentina y México. La gira, titulada “Antes de que amanezca: los estadios”, fue nombrada así por su más reciente EP y porque se presentarán exclusivamente en estadios.

La agrupación hizo una curiosa petición a las personas que van a asistir a las diferentes presentaciones, vestir con pijama.

“Lo de las pijamas es un tema que va muy enmarcado en todo el concepto del show, no me quiero tirar la narrativa, porque algo de eso tiene que ver en el concierto. Pero, creo que la gente se puede dar una idea de que no es fortuito de que el último álbum se llama Antes de que amanezca y que el código de vestimenta sea en pijama”, le dijo a El Espectador Juan Pablo Villamil, vocalista del grupo.

El músico explicó la razón por la cual hicieron la petición de vestimenta. “Hemos visto que las opiniones son diversas: ¿Qué pasa con el clima?, ¿y si llueve y me voy en pantuflas?, duermo en bóxer y están llenos de huecos, mi pijama es una camiseta de campaña del político más paila, pero me la dieron gratis y gratis hasta un puño. De nuevo, respiren”, agregó.

“La idea de irse en pijama no necesariamente es irse con la pijama con la que duermen todos los días –aunque adelante si se sienten audaces–. Lo que queremos es invitarlos a que nos acompañen en una noche de sueños (esa que sucede ‘Antes de que amanezca’ —por si no estamos siendo lo suficientemente obvios—)”, explicó el artista referenciando el nombre su EP. “Para eso queremos que se pongan la ropa que se pondrían para soñar”. La idea es que se inspiren en las pijamas; no tiene que ser absolutamente literal”, le dijo a El Colombiano.

Asimismo, Vargas pidió a sus seguidores jugar con el concepto de la noche de sueños. “Inspírense en una pijama y déjense llevar. No hay respuestas correctas, aunque si no se están divirtiendo, ahí sí que lo están haciendo mal”.

El efecto Morat en las compras en línea

La plataforma de compras en línea Mercado Libre informó que tras la petición de la banda de ir en pijama a sus conciertos se incrementaron las búsquedas de este tipo de prendas. “Las visitas de pijamas han crecido un 26 % en los últimos dos meses. Este crecimiento ha sido particularmente significativo en Bogotá, Medellín y Cali, con aumentos de las búsquedas de atuendos para dormir, 21 %, 79 % y 14 % respectivamente”, explicó la empresa en un comunicado.

“El fanatismo de la banda no solo se ve reflejado en el sold out de boletos de sus conciertos, sino también ha generado un impacto notable en la categoría de pijamas en el ecosistema de Mercado Libre, gracias al inusual código de vestuario que propuso la banda para sus conciertos, donde invita a los asistentes a vestir con ropa de dormir para vivir esa noche como un sueño”, agregaron.