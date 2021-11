Natalia Bautista, el origen de “Cayetana y el mundo”

Natalia Bautista, con tres hijos, es compositora y productora musical. / David Micolta

Cuando tienes tres hijos y eres productora musical y compositora es imposible no pensar en hacer música para niños. Todo se vuelve una oportunidad para componer, las canciones de cuna que tarareas tratando de dormir a tus hijos, las melodías divertidas que cantas para entretener a toda la familia en el carro de paseo o las que te inventas para tratar de calmarlos cuando se han golpeado… Supongo que no acudía a los Canticuentos, porque no los conocía. Fui mamá joven y quería música movida, divertida y con un mensaje lindo.

Antes de ser mamá de tres, fui docente de preescolar por seis años, y durante ese tiempo descubrí lo que realmente se aprende en una clase de música o en una fiesta infantil: la música que escuchan los papás todos los días y que se termina volviendo la banda sonora de la vida de los niños. En nuestro caso, como colombianos, los géneros urbanos que se están tomando el mundo eran parte de mi trabajo, era lo que producía y estaba componiendo. Tenía la certeza de que los niños aprenden jugando, y, ¿qué mejor forma de aprender que jugando e imaginando con la música? Creo absolutamente en que lograremos cambiar el mundo a través de la educación.

Solo hacer música que podría disfrutar toda la familia no era suficiente. Quería inspirar a los niños, empoderarlos a creer que pueden cambiar el mundo y que deben hacerlo. La música es el medio perfecto para dejar mensajes positivos y divertidos, para educar sobre temas que necesitan ser tratados en nuestros niños de hoy, los mismos que se enfrentan a un mundo de bullying, altamente competitivo, un mundo sumergido en la tecnología, que ha olvidado el poder de la imaginación y de la creatividad. Niños que necesitan saber que tienen una voz importante, que todos somos diferentes e igual de especiales por nuestras mismas diferencias. Niños ciudadanos del mundo, expuestos a todo tipo de información, a un mundo digital que a veces es mucho más llamativo que la realidad y todas las dificultades y retos que esto trae.

Cayetana nació el segundo año de jardín de mi hijo mayor Simón (uno de los personajes de Cayetana y su mundo) e invita a los niños a su universo lleno de aventuras alrededor del mundo, de amigos que le dejan grandes enseñanzas, con mensajes de inclusión, de ser valientes, proteger la naturaleza y el medio ambiente, respetar las diferencias y construir un mundo cada vez más tolerante.

Ideas importantes para sembrar en nuestros niños, como la importancia de la felicidad, una invitación a ser auténticos y encontrar algo lindo en cada persona. Desde ese momento, Cayetana y el mundo se volvió nuestro proyecto familiar, y junto con mi esposo construimos esa banda sonora que nos imaginábamos acompañando a las familias de Iberoamérica, con ritmos urbanos, movidos y letras que dejan mensajes que inspiran. Música de la mejor calidad, que le dio vida al universo colorido y cool de Cayetana, que luego se haría una realidad gracias al apoyo de Warner Chappell Colombia y ADA. Cayetana cobró vida y la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y Youtube.

Empezamos a invitar a nuestros amigos artistas a aportar su grano de arena, para llevar cada vez más a personas la música de Cayetana y su mensaje. Santiago Cruz, Martina La Peligrosa e Itzza Primera son algunos de los primeros artistas que han creído en Cayetana y se han unido a su voz. Pronto Cayetana llegará con más sorpresas y amigos.