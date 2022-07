Naty Botero le canta al desamor en “Despedida”, junto a Cabas

Naty Botero estrenará un documental este año en el que habla sobre cómo vivir en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Cortesía

Después de cantarle al amor propio con su sencillo “Puro amor”, e iniciar una nueva etapa musical en su carrera artística, la cantautora colombiana Naty Botero presenta “Despedida” junto a Cabas.

La canción que nació en Barranquilla en casa del cantante, cuenta las emociones que se sienten cuando una relación está llegando a su fin.

Naty Botero y Cabas - Despedida

“Me parece importante hablar de las cosas que ya no están funcionando para nuestra alma y como las dejamos ir de la mejor manera, las despedidas deben ser algo de lo cual nos sintamos felices y saber despedir algo que no nos hace bien es muy reparador” afirma la antioqueña sobre el proceso creativo de la producción.

Con una ambientación nostálgica y buscando mostrar lugares y rincones paradisíacos de Colombia, el videoclip de “Despedida” fue filmado en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta con la dirección de Mario Alzate.

La historia, escrita por Naty Botero, se desarrolla entre la naturaleza y el azul del mar Caribe donde se recrean los momentos de una relación importante que está acabando debido a las inseguridades, celos y batallas internas que son vencidas con libertad y determinación.

“Despedida” hace parte del compilado de canciones que Naty Botero tiene preparado para este año, en el que revelará su nueva etapa musical, con sonidos y colores diferentes en sus producciones.

Junto al nuevo disco, la cantautora presentará un documental sobre cómo vivir en la Sierra Nevada de Santa Marta y haber escogido la naturaleza como el camino importante para sanarse y conectarse con su ser por encima de las vanidades del mundo.

Naty Botero se prepara para realizar una gira de promoción por varias ciudades de Colombia y México donde interpretará las canciones que la han acompañado en su más de 20 años de trayectoria musical.