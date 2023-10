Nicky Jam anuncia su retiro de la música con un emotivo video

Nicky Jam, cantante y compositor, fue uno de los primeros artistas en explorar el género urbano. Foto: Agencia EFE

Nicky Jam, uno de los compositores y productores más reconocidos dentro en el género del reggaetón, anunció que se retira de la música, luego de una carrera llena de obstáculos. Para dar a conocer la noticia, el cantante compartió un video en sus redes sociales con varias escenas de “Nicky Jam: el ganador”, la serie sobre su vida que fue producida por Netflix en 2018.

En el video aparecen varios de los momentos más felices y desafiantes de su vida. Se lo ve recibiendo premios, durante ensayos, presentaciones y conciertos, su aparición en Rápidos y Furiosos, su interpretación en la película de Tom y Jerry, encuentros con sus fanáticos, así como momentos menos agradables como su lucha contra las drogas, la depresión o el tiempo que tuvo que pasar en la cárcel.

El video está acompañado de la canción Past Lives, del cantante estadounidense Garrett Borns. “Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando”, escribió Nicky Jam en el video.

¿La última gira?

Además del retiro, el cantante de género urbano anunció que antes de dejar los escenarios lanzará su último disco y hará una última gira mundial. “Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado: motivación y superación … Próximamente mi última gira global y mi último álbum. Los amo”, le escribió a sus seguidores en la publicación.

Lo cierto es que la carrera del cantante y productor ha estado llena de obstáculos y su enseñanza para las personas que lo siguen y se identifican con su música siempre ha sido la resiliencia. Nicky Jam inició en el género a principios de los 90, cuando conoció a Daddy Yankee y conformó con él el mítico dúo “Los Cangris”. Sin embargo, su problema con las drogas ocasionó la disolución del grupo y llevó al cantante a pasar varios años en prisión.

Pese a eso, la estrellas del reggaetón luchó contra su adicción a las drogas y el alcohol y logró reencontrar el rumbo de su camino al éxito hasta convertirse en un artista de talla mundial, así como uno de los representantes más importantes del género urbano.

