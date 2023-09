“No estaba de parranda”: La prematura despedida de Andrés Calamaro en el Cordillera

El cantautor se presentó en el mismo escenario donde Café Tacvba y Residente habían desatado sus ritmos el día anterior, y donde Juanes le daría uno de los cierres al festival horas después. Foto: EFE - Carlos Ortega

El sábado 23 y domingo 24 de septiembre, el Parque Simón Bolívar de Bogotá vivió la segunda edición del Festival Cordillera. El evento musical reunió artista de diversas partes del mundo, mayoritariamente de Latinoamérica. Entre los invitados se encontraba el cantautor argentino Andrés Calamaro, quien no pudo terminar su presentación.

El exvocalista de Los Rodríguez agarró el micrófono a las 7:45 p. m. del domingo, entre la audiencia se escuchaba como pedían canciones clásico como “Mil horas”, “Loco”, “Flaca” y “La parte de adelante”. El artista logró cantar casi todas, pero se quedó cortó con menos de una hora de presentación. “Lo siento Bogotá, no se pudo más”, dijo el cantante mientras el escenario ya estaba a oscuras.

La razón de su prematura despedida se conoció este lunes 25 de septiembre, el argentino publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, explicando que la altura bogotana lo sacó de la tarima. “Mis disculpas. Anoche no tenía más fuelle. Pudo ser la altura, venimos de tres meses en el llano y la meseta. Mis disculpas y mi vergüenza para mi gente en Colombia, mis compañeros y la organización siempre impecable”, escribió.

“No estaba de parranda, no vengo a Colombia a tomar falopa ni nunca lo hice. Entiendo el fastidio y el horror de mis gentes. Me corto la coleta. No se encajar una derrota en semejante escenario. Un abrazo”, explicó el artista sobre su salida del escenario. El público, en la confusión”, pedían a gritos el regreso a la tarima del argentino.

La altura de la capital colombiana es conocida por afectar este tipo de eventos. Los cantantes, que necesitan de unos buenos pulmones para presentarse en la ciudad, a menudo han tenido problemas para dejar salir sus letras. Residente, en el mismo escenario donde después estaría Calamaro, tomaba aire con fuerza y al parecer, generaba conversación con la audiencia, mientras recuperaba el aliento para seguir cantando.

Cantantes como Miley Cyrus, quien estuvo en el Movistar Arena en marzo del año pasado, y la madrina del punk, Patti Smith, quien estuvo el pasado mes de julio en la ciudad, tuvieron que luchar contra el soroche rolo para no decepcionar a su público.