Para mi es un honor cantar este sábado 7 de noviembre con mi amiga @anadelcastilloj Los esperamos !!! Y de antemano les agradezco por apoyarnos a las mujeres en la música 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🎼❤️ #popular vs #vallenato #manoamano Presencial en teatrino de Los Andes y por streaming los que no puedan asistir.