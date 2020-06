Pasabordo elimina la canción “Marte”

“Pedimos disculpas si afectamos de manera involuntaria su manera de pensar, respetamos el libre derecho de expresión”.

Pasabordo eliminó de todas las plataformas digitales “Marte”, una canción que generó molestia por frases como “pégame, pero no me dejes”, que para muchos es indicio de violencia doméstica. (Le recomendamos: Violencia contra las mujeres: la curva que no se aplana).

“Pedimos disculpas si afectamos de manera involuntaria su manera de pensar, respetamos el libre derecho de expresión. Somos humanos y como cualquier persona podemos tomar decisiones erradas, no somos perfectos”, dicen Jhonatan y Gabo, quienes también aclaran que “Marte” no formará parte del repertorio del dúo.

“Quienes realmente nos conocen saben que siempre hemos abanderado el amor, la vida, la mujer, el respeto y que en ningún momento hemos querido ofender a alguien o, peor aún, exaltar algún tipo de violencia”, declaran.

Con “Marte” Pasabordo promocionaba “Universo”, su nueva producción musical, pero ante la controversia que generó la letra de la canción, los músicos decidieron cancelar sus entrevistas en los medios de comunicación.

Según dicen, conscientes de la responsabilidad social que tienen como artistas y figuras públicas, y de la difícil situación por la que se está atravesando, decidieron eliminar todo rastro de la canción. (Puede leer también: Violencia intrafamiliar en cuarentena).