Paul McCartney, Carlos Vives y otros shows que tendrán lugar este año en Bogotá

Hoy se dio a conocer la programación cultural de la Alcaldía de Bogotá para este año. Se trata de un catálogo con más de 100 grandes espectáculos y de 5,000 eventos artísticos, culturales, patrimoniales y recreo-deportivos, entre los cuales se destacó, como joya de la corona, el regreso de Paul McCartney al país. Este, al igual que un gran concierto de Carlos Vives, tendría lugar en diciembre.

“Hoy me siento muy conmovida de estar acá, porque una semana como esta hace tres años me reuní con los empresarios culturales para decirles que teníamos que cerrar Bogotá, y en ese momento fue muy doloroso y una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, y hoy estamos acá en el Movistar Arena para celebrar que Bogotá es la capital de los grandes eventos culturales y deportivos. Hoy quiero reiterar he aprendido a querer a muchos héroes sin capa y unos de esos son los empresarios y empresarias de la ciudad que nunca se rindieron y que fueron muy resilientes”, afirmó Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

Este año, Bogotá contará con espectáculos como Paul McCartney, Estéreo Pícnic, Hombres G, Cirque du Soleil, la despedida de Les Luthiers, los 30 años de ‘El amor después del amor’ de Fito Páez, Rock al Parque, Noche de Museos, Carlos Vives, Juegos Panamericanos Juveniles, cumpleaños 85 de La Media Torta, Hip hop al Parque, Copa Libertadores Femenina, Navidad Local, entre muchos más, algunos transmitidos por Capital Sistema de Comunicación Pública para que todos tengan acceso a estos shows.

“En Bogotá tenemos infinidad de lugares para el entretenimiento, de hecho contamos con 15 Distritos Creativos [...] hemos llevado espectáculos a todas las localidades de Bogotá”, comentó Catalina Valencia, secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. “Con esta gran programación queremos que el mundo sepa que Bogotá es un modelo a seguir en materia cultural, recreativa y deportiva, y que nuestros escenarios pueden recibir desde los eventos más grandes y espectaculares hasta los más íntimos, solamente en 2022 en nuestros eventos tuvimos millones de personas asistentes, lo que da cuenta que la ciudad está más que preparada para ofertar una gran programación cultural, recreativa y deportiva”.

