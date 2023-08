“Perhaps”, así suena el último sencillo de Guns N’ Roses

Guns N' Roses se presentó por última vez en Colombia el pasado 11 de octubre. Foto: Instagram - Instagram

El estreno de “Perhaps” se dio de una forma particular, pues de acuerdo con las plataformas y radios digitales, tendría lugar este viernes, pero en varias radios locales de Estados Unidos, la canción empezó a sonar desde el pasado 11 de agosto.

De acuerdo con Rolling Stone, la banda se había decidido por tener un estreno más tradicional, dando paso a las plataformas de “streaming” días después. La canción, agregan, fue creada para la época de “Chinese Democracy” en 2008, y solo fue hasta este año que la edición actual fue compuesta y grabada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Su última creación en conjunto fue en 1993 con el álbum “The Spaghetti Incident”.

El video oficial cuenta con más de 500 mil vistas en YouTube y muestra un recopilatorio de los últimos conciertos de Guns N’ Roses y que hacen parte de su última gira, “Not In This Lifetime... Tour”, con la que se presentaron en Colombia el pasado mes de octubre.

Con más de 30 años de carrera musical, Guns N’ Roses sigue estando activa como una de las bandas de rock estadounidenses más dinámicas de su historia musical.

Incrustados en la cultura popular, su obra cumbre de 1987, “Appetite For Destruction”, es “el álbum debut más vendido en Estados Unidos” y “el undécimo álbum más vendido en el territorio norteamericano de todos los tiempos”. Su gira “Not In This Lifetime... Tour”, se situó como una de las giras con mayor venta de boletería.

En 1991, ocuparon los dos primeros puestos del Billboard 200 con el doblete de los discos siete veces platino “Use Your Illusion” y “Use Your Illusion II”.

Con unas ventas totales de 100 millones de unidades, su catálogo también incluye “G N’ R Lies” (5x-platino), “The Spaghetti Incident?” (platino), “Greatest Hits” (5x-platino) y “Chinese Democracy” (platino). Son una de las bandas de rock más escuchadas con una media de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tras su regreso, encabezaron Coachella y vendieron más de cinco millones de entradas en la gira “Not In This Lifetime... Tour”. Sin embargo, Guns N’ Roses no se detiene, con más conciertos en el horizonte de 2023 y otras sorpresas: “Nightrain” sigue rodando a toda velocidad.